NEW YORK – Juste avant d’ajuster leur montre à l’heure normale de l’est, les amateurs d’arts martiaux mixtes québécois auront l’occasion de retourner quatre ans en arrière et de retrouver leur champion adoré, samedi soir, alors que Georges St-Pierre remettra finalement les pieds dans l’octogone après une absence de 1449 jours.

St-Pierre (25-2) n’a pas été revu dans l’arène depuis qu’il a fui les projecteurs, le visage meurtri et l’âme en peine, le soir du 13 novembre 2013. Le Québécois venait de défendre sa ceinture pour la neuvième fois consécutive, mais le poids de son succès était devenu insupportable. Ce soir-là, il a quitté sans faire de promesse. La compétition ne faisait simplement plus partie de ses priorités.

C’est un GSP clairement requinqué qui affrontera Michael Bisping ce soir en finale de l’UFC 217. Depuis qu’il est arrivé à New York en prévision de son grand retour, « Rush » affiche une bonne humeur rafraîchissante qui contraste drastiquement avec le malaise flagrant qui l’affligeait lors des dernières années de son long règne chez les mi-moyens.

Finis les élans d’impatience comme ceux provoqués par Nick Diaz ou les sourires forcés qui accompagnaient les face-à-face avec Johny Hendricks. Toute la semaine, St-Pierre a écouté Bisping (30-7) s’époumoner à lui lancer des insultes sans jamais perdre son sourire juvénile et son air amusé. Le natif de Saint-Isidore nous a habitués à toutes sortes de clichés, mais cette fois, on le croit sur parole lorsqu’il clame qu’il n’y a nulle part au monde où il préférerait être.

« D’un côté, ça le motive et de l’autre, ça fait tellement longtemps que ses adversaires lui font ça... C’est plus un truc drôle pour nous ces temps-ci. Ça nous fait bien rire », disait l’entraîneur de St-Pierre, Firas Zahabi, au collègue Benoît Beaudoin cette semaine.

Contre Bisping, qui détient la ceinture de champion des poids moyens depuis son éclatante victoire contre Luke Rockhold à l’été 2016, St-Pierre tentera de devenir le quatrième combattant de l’histoire de l’UFC à être couronné dans deux divisions de poids différentes. Randy Couture, B.J. Penn et Conor McGregor ont réussi l’exploit avant lui.

Le Britannique ne sera toutefois pas une proie facile. Bisping a remporté ses cinq derniers combats, profitant de l’absence de St-Pierre pour s’emparer du record de l’UFC avec une récolte totale de 20 victoires depuis le début de sa carrière. St-Pierre égalerait cette marque avec une victoire ce soir.

Même s’il est désavantagé, en théorie, au niveau du gabarit, St-Pierre demeure un athlète plus talentueux et plus complet que Bisping sur papier. Une tonne d’impondérables peuvent intervenir dans l’issue d’un combat d’arts martiaux mixtes, mais si GSP parvient à jumeler ses habiletés athlétiques à un état d’esprit optimal, les conditions gagnantes pourraient être réunies pour un retour réussi.

La dernière défaite de St-Pierre remonte au 7 avril 2007, alors qu’il avait été surpris par Matt Serra en combat de championnat du monde. Depuis, le plus célèbre représentant du Tristar Gym a célébré douze victoires en rang.

Une exclusivité pour RDS

C’est le Lavallois Aiemann Zahabi (7-0) qui aura l’honneur d’ouvrir la carte de l’UFC 217. Le jeune coéquipier de Georges St-Pierre tentera de demeurer invaincu alors qu’il sera confronté au Brésilien Ricardo Ramos.

Réservé pour l’UFC Fight Pass aux États-Unis, le combat sera exceptionnellement diffusé au Québec sur RDS.ca et RDS GO à compter de 18 h 55.

À 20 h, les préliminaires se déplaceront sur RDS2 avec la présentation des quatre combats qui précéderont la carte principale. L’Irlandais Joe Duffy (16-2), qui a fait de Montréal sa ville d’adoption il y a deux ans, y visera une cinquième victoire en six sorties contre le longiligne James Vick (11-1).

La portion de l’événement diffusée sur la télé à la carte réserve trois combats de championnat du monde. En plus du choc principal impliquant Bisping et St-Pierre, les poids coqs Cody Garbrandt et T.J. Dillashaw, deux anciens coéquipiers chez Team Alpha Male, règleront leurs différends en demi-finale de la soirée. Garbrandt (11-0) ne s’est pas battu depuis son éclatante performance contre le champion déchu Dominick Cruz il y a presqu’un an. Dillashaw (14-3) était le monarque de la division avant d’être vaincu par ce même Cruz en janvier 2016.

La Polonaise Joanna Jedrzejczyk (14-0) mettra elle aussi son titre à l’enjeu alors qu’elle accueillera sur son terrain l’aspirante Rose Namajunas (6-3). Jedrzejczyk vise une sixième défense de sa ceinture, un exploit que Ronda Rousey est présentement la seule à pouvoir revendiquer.