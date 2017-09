C’est vendredi qu’aura lieu le gala TKO 40 : Dénouement. L’organisation est de retour à La TOHU après un bref passage à Saint-Roch-de-l’Achigan en juin. Plusieurs combats de championnat seront à l’enjeu et le RDS.ca sera sur place en soirée.

Marc-André Barriault sera du combat principal. Après des K.-O. consécutifs sur Yacine Bandoui et Jonathan Vallée, il est déjà assuré d’un combat de championnat chez les poids moyens en décembre lors du dernier évènement de la saison, mais vendredi, il grimpera chez les mi-lourds pour s’en prendre d’abord à Todd Stoute.

Kevin Généreux devait au préalable faire les frais de la finale contre Jesse Ronson, mais l’athlète du Complexe BTT, qui a prétendu être blessé, a refusé de subir les évaluations requises auprès de l’équipe médicale de TKO et a en conséquence été suspendu indéfiniment. En raison de cette suspension, Ronson a grimpé au deuxième rang du classement dans sa division et devrait se mesurer à Derek Gauthier pour le titre de champion des 155 livres en tant que no 2 et no 1 respectivement.

Aussi du BTT à St-Mathieu-de-Beloeil, Strahinja Gavrilovic sera quant à lui en poste. Il aura la chance de se battre contre Maiquel Falcao, à un poids intermédiaire de 192 livres, en vue de mériter un combat de championnat. Ce dernier avait raté son premier rendez-vous au sein de TKO en janvier en raison d’un problème de visa et fera donc ses débuts. Gavrilovic a finalement pu goûter à la victoire contre Fritz Paul à sa dernière sortie à la suite de quatre revers consécutifs, après quoi il avait lancé un défi à Falcao, défi que l'ancien de Bellator et de l’UFC a accepté. Gavrilovic, dit « Le loup-garou », a récemment décidé de quitter son deuxième emploi et de prendre une pause dans ses études pour se consacrer à 100 % à son sport.

Quant au jeune frère de Charles Jourdain, Louis, il affrontera le Japonais Atsushi Fujino. Le Québécois avait offert le combat de la soirée le 16 juin, contre Tony Laramie. La victoire est cruciale pour Jourdain puisqu'il n’est pas loin d’un possible combat de championnat, lui qui est au troisième rang de la division des 135 livres à égalité avec Xavier Alaoui. Dimitri Waardenburg est présentement en tête, suivi de Josh Hill et Tyler Wilson à égalité au deuxième rang.

Un autre des combats à surveiller également sera celui qui oppose Ricardeau François à Adam Dyczka, le meneur assuré d'être de la finale chez les poids lourds à TKO 41. Ce dernier a subi une commotion cérébrale en juin, alors qu’il participait à un tournoi à quatre combattants, mais il dit être complètement remis. Il avait remporté sa première joute de la soirée par K.-O. contre Bobby Sullivan mais il n’était pas apte à affronter ensuite le vainqueur de l’autre duel, Najebe Oulmoudene. Ce duel n'aura ultimement pas lieu puisqu'Oulmoudene est blessé à un pied.

La carte de TKO 40 : Dénouement