Deux hommes sont allés au plancher, mais un seul s'est relevé et a triomphé.

Matt Mitrione a battu Fedor Emelianenko par K.-O. au premier round, samedi soir, à New York.

Au tout premier round, Mitrione et Emelianenko sont tous deux tombés au sol en même temps sous le poids d'une puissante droite, mais Mitrione a été le plus rapide à reprendre ses esprits pour se lancer sur son adversaire et compléter le travail.

« Je savais qu’on allait exploser en même temps. Que le meilleur gagne », a résumé Mitrione après sa victoire.

Emelianenko faisait ses débuts dans l'organisation. Ceux-ci auraient dû avoir lieu plus tôt cette année contre Mitrione, mais ce dernier a été hospitalisé en raison de pierres au rein, ce qui a forcé le report de l'affrontement.

Chandler s'écroule devant le nouveau champion

Brent Primus a mis la main sur le titre des poids légers de Bellator à son huitième combat professionnel.

L'officiel a mis fin au combat sur blessure de son adversaire Michael Chandler.

Dès le début du premier round, Primus a donné un solide coup de pied sur le genou gauche de Chandler, qui s’est affaissé au sol.

Primus a continué de le toucher au même endroit pour l’affaiblir et Chandler s’est montré instable aussitôt qu’il mettait du poids sur sa jambe, si bien que l’arbitre a fait venir les médecins dans la cage pour évaluer son état. Ceux-ci ont déterminé qu'il était impossible de poursuivre l'action, ce qui n'a évidemment pas fait l'affaire du perdant, qui souhaite obtenir sa revanche.

Résultats du gala

Chael Sonnen vs. Wanderlei Silva --

Matt Mitrione a battu Fedor Emelianenko par K.-O. - 1:14 R1

Brent Primus a battu Michael Chandler par K.-O. technique (arrêt du médecin) pour le titre des poids légers

Aaron Pico a battu Zach Freeman par soumission (étranglement d’arce) - 0:24 R1

Douglas Lima a battu Lorenz Larkin par décision unanime (50-45, 48-47, 48-47) pour le titre des mi-moyens

Ryan Bader a battu Phil Davis par décision unanime (49-46, 47-48, 49-46)

James Gallagher a battu Chinzo Machida par soumission (étranglement arrière) -

Heather Hardy a battu Alice Yauger par K.-O. technique - 4:47 R3.

Ryan Couture a battu Haim Gozali par decision unanime (30-26, 30-27 X 2).

Anthony Giacchina a battu Jerome Mickle par soumission (étranglement arrière) - 3:40 R3.

Hugh McKenna a battu John Salgado par soumission (kimura) -4:06 R1.

Matt Rizzo a battu Sergio da Silva par soumission (triangle de bras) -3:48 R3.

Bradley Desir a battu Nate Grebb par K.-O. - 2:54 R1.