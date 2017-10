RDS.ca

Le Canadien Rory MacDonald a déclaré en août dernier lors d’un Reddit AMA (ask me anything) qu’il était convaincu que Robbie Lawler était sous l’effet des stéroïdes lorsqu’ils se sont affrontés à l’UFC 189.

Lawler l’avait emporté par décision unanime pour conserver son titre des poids mi-moyens à l’époque.

Lawler a répondu à ces insinuations lors du TSN MMA Show.

« Je crois qu’il essaie simplement de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi, a-t-il répondu lundi. Il essaie de trouver un moyen de composer avec la défaite. »

MacDonald disait que c’était comme si Lawler ne voulait pas ralentir et ne ressentait aucune douleur durant leur combat.

« Oui j’ai souffert, a répliqué Lawler. Je me suis fait atteindre à la tête par un coup de pied et il m’a aussi coupé la lèvre avec un coup de coude. Mais on surmonte tout ça grâce à notre désir de vaincre. »

Lawler évolue toujours dans l’UFC tandis que MacDonald a fait le choix de signer chez Bellator.

Rogan envisage un combat McGregor-Ferguson

Plusieurs possibilités s’offrent à Conor McGregor pour son prochain combat. Parmi les plus populaires, un duel contre Nate Diaz pour compléter leur trilogie ou une défense de titre contre Tony Ferguson.

Joe Rogan a semblé penché pour cette dernière option lors de son plus récent balado. Il soutient que c’est l’option la plus logique.

« Conor vend énormément et Conor contre Tony va vendre parce que Tony est une menace légitime, a expliqué Rogan. Conor contre n’importe qui est vendeur, mais Conor contre une vraie menace, voilà qui devient intéressant. »

Il est bon de rappeler une récente publication du « Notorious » qui s’adressait à Ferguson sur Twitter.

Mousasi revient sur son premier combat Bellator

Gegard Mousasi a remporté son premier combat chez Bellator vendredi dernier. Il a défait l’ancien champion poids moyen Alexander Shlemenko par décision unanime alors que plusieurs s’attendaient pourtant à une performance dominante de la part de l’ancien de l’UFC.

Mousasi a expliqué à l’émission The MMA Hour lundi qu’il s’était fracturé l’arcade orbitaire, ce qui l’a considérablement ralenti. Il n’était pas satisfait de sa prestation mais a quand même tenu à rabrouer les critiques.

« Il m’a cogné directement dans l’œil dès la première minute. J’ai dû me battre par instinct, pour essayer de survivre. Je me suis battu avec seulement un œil pendant presque trois rounds donc ça ne s’est pas passé comme je l’aurais souhaité. Mais une victoire est une victoire. Que tous ceux qui oisent critiquer aillent se faire foutre. »

Cerrone pourrait s’absenter six mois

L’UFC a dévoilé la liste des suspensions sur blessure à la suite de l’UFC présenté à Gdansk en fin de semaine.

Darren Till a vaincu Daniel Cerrone par K.-O. au premier round, et en conséquence, « Cowboy » a été suspendu pendant six mois à moins d’obtenir le feu vert de la part d’un chirurgien maxillo-facial.

Quatre autres combattants ont également reçu des suspensions de 180 jours, soit Damian Stasiak (genou droit), Sam Alvey (genou droit), Jan Blachowicz (pied gauche) et Devin Clark (mollet droit et coude droit).

Angela Lee défendra son titre le 24 novembre

La Vancouvéroise Angela Lee va défendre son titre de One Championship le 24 novembre à Singapour.

Elle affrontera alors la Japonaise Mei Yamaguchi (16-10-1) dans un combat revanche.

Lee (8-0-0) avait déjà vaincu cette dernière par décision unanime en mai 2016 afin de mettre la main sur la couronne des 115 livres.

McGregor se fait dire de dégager

Conor McGregor était présent lors du gala UFC présenté en Pologne en fin de semaine.

Il était notamment venu supporter son ami Artem Lobov, qui affrontait Andre Fili.

Alors que Fili avait la position de dessus durant le deuxième round, l’arbitre Marc Goddard a dû interrompre l’action en raison de la présence de l’Irlandais aux abords de la cage.

Goddard a expliqué que McGregor se promenait partout autour de la cage et qu’il avait dépassé la limite permise à un simple spectateur.

« C’est comme s’il agissait comme un quatrième homme de coin alors qu’il n’en avait pas le droit », d'expliquer l'officiel.

En bout de ligne, Fili l’a emporté par décision unanime.