RDS.ca

La surprise a été des plus totales samedi soir lors d'UFC 210 lorsque le combattant Patrick Côté a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes dans les secondes suivant son duel face au Brésilien Thiago Alves.

Pour une multitude de raisons, l'athlète québécois de 37 ans avait choisi, au cours du dernier mois, de garder pour lui la décision longuement mûrie qu'il avait prise de passer à un nouveau chapitre de sa vie.

« Quand j’ai signé un contrat de quatre combats (en février dernier), je savais que j’allais potentiellement ne pas le terminer, tout dépendant de ce qui allait arriver, a-t-il raconté mercredi midi, en entrevue à Sports 30.

« Après un camp d’entraînement très dur, les nombreuses blessures et les 15 dernières années passées à faire souffrir mon corps, j’étais un peu tanné de tout cela. Un mois et demi avant le combat, j’ai pris la décision que peu importe le résultat du combat (face à Alves), ce serait la retraite pour moi. (...) Je voulais me retirer avec une bonne performance. Ce n’était pas une victoire, mais j’ai donné un bon spectacle jusqu’à la fin. Ça représente bien mes 15 années de carrière », a souligné avec justesse Le Prédateur.

Environ 90 jours avant de fouler l'octogone, Côté a conclu que l'avenue la plus sage pour lui était d'envisager un nouveau départ. Il s'est cependant gardé de faire connaître ses intentions à son entourage.

« Je me devais cela à moi-même. J’ai vécu ma passion pendant longtemps. J’ai été chanceux. Pour moi, c’était important de garder cela uniquement pour moi, un peu égoïstement. Je ne voulais pas qu’on ne parle du combat que pour ça et que ça prenne de l’ampleur », a-t-il raisonné.

Serein avec ses choix

Avec quelques jours de recul, celui qui a complété son séjour dans les arts martiaux mixtes avec un dossier cumulatif de 23 victoires et 11 revers croit toujours avoir pris la décision qui s'imposait.

« Je suis en paix avec ma décision. Évidemment, les émotions sont venues me chercher lorsque j’ai pris le micro. C’est une grosse page de ma vie qui se tourne. Mais ce n’était pas une décision prise sur le coup de l’émotion après la défaite. C’était réfléchi et j’étais serein avec mon choix », a-t-il insisté.

« J’ai tout fait durant ma carrière dans l’UFC, jusqu’à même combattre pour un championnat en 2008. J’ai de superbes souvenirs, tant dans la victoire que dans la défaite. Mais le soutien reçu auprès de mes partisans québécois au cours de toutes ces années, c’est vraiment ce qui me le touche le plus », a conclu Patrick Côté, qui assure avoir la tête remplie de projets pour mordre à pleines dentes dans son après-carrière.