RDS2 va présenter le gala UFC Fight Night 104 à compter de 20 h 30 samedi.

Chan Sung Jung sait que son retour dans l’octogone ne sera pas facile après trois ans et demi d’absence.

De retour après avoir complété son service militaire de deux ans en Corée du Sud, son pays natal, il va affronter Dennis Bermudez chez les poids plume en tête d’affiche du gala UFC Fight Night 104 samedi soir.

Le dernier combat de Jung, une défaite, est survenu contre le champion Jose Aldo à l’UFC 163, le 13 août 2013. Bermudez est aujourd’hui classé 9e aspirant et a remporté ses deux derniers duels.

« Il n’y a aucun combat facile dans l’UFC, a déclaré Jung par le biais de son interprète. Tout le monde est difficile à affronter. Si je suis pour revenir, aussi bien le faire contre le meilleur adversaire possible pour faire en sorte d’accélérer mon ascension vers un combat de championnat. »

Jung avait remporté trois combats de suite avant sa défaite contre Aldo et était classé tout près du sommet de la division. Bermudez a dit qu’il était prêt pour cet affrontement et il anticipe que Jung soit aussi bon qu’au moment où il a quitté le monde des arts martiaux mixtes.

« Notre stratégie est de regarder ses plus récents combats, et nous nous attendons à ce qu’il n’ait pas perdu de son lustre, a révélé Bermudez. Nous sommes prêts à affronter le meilleur Korean Zombie qui soit. »

Durant son absence, Jung s'est beaucoup tenu au courant de ce qui se passait dans l’UFC, tout en passant du temps avec ses deux jeunes filles. Il dit avoir aussi continué son entraînement et avoir fait de son mieux pour rester en forme, mais il ne sait de quoi il aura l’air face à Bermudez.

« Pour être franc avec vous, je ne sais pas exactement ce qui va se passer au moment où je vais grimper dans l’octogone, mais je pense que vous pouvez vous attendre à un combat excitant », a-t-il admis.

Jung, 29 ans, prétend que son corps avait bien besoin de cette pause. Quand il repense à sa carrière, il estime qu’il n’a jamais été parfaitement en santé.

Juste avant l’évènement principal, Alexa Grasso se mesurera à Felice Herrig, une vétérane qui revient d’une victoire contre Kailin Curran en juillet. Grasso a pour sa part vaincu Heather Jo Clark à ses débuts dans l’UFC le 5 novembre. Elle est vue comme une étoile montante.

De plus, pour la première fois en plus de deux ans, James Vick va monter dans l’octogone dans son État natal du Texas. Vick a grandi dans la région de Fort Worth, et ses quatre premiers combats professionnels avaient eu lieu au Texas. Il affrontera cette fois Abel Trujillo chez les poids légers.

« C’est une super grosse opportunité, est très grande scène. J’essaie juste de m’amuser et de profiter de l’expérience. Le gros du travail a été fait. »

Vick devait initialement affronter Johnny Case, et Trujillo devait affronter Evan Dunham.