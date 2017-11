MONTRÉAL – Discret au sujet de ses plans d’avenir dans les minutes qui ont suivi sa victoire contre Michael Bisping, Georges St-Pierre n’avait pas plus de réponse à donner jeudi lors de sa première apparition publique depuis son retour triomphal dans l’octogone.

Décidé à entretenir le mystère qui entoure la suite de sa carrière, St-Pierre a toutefois promis qu’il ne tarderait pas à faire connaître ses intentions.

« Je n’ai pas l’intention de faire perdre de temps à personne, a clarifié GSP. Je sais que le titre [des poids moyens de l’UFC] a longtemps été mis sur la glace et ce n’est pas mon intention de m’y accrocher ou d’éviter de le défendre. Il y a beaucoup de gars qui attendent en ligne, que ce soit Luke Rockhold ou Robert Whittaker, et ils ont des familles à nourrir. Je ne prendrai pas la division en otage, ce n’est pas ce que je veux faire. »

St-Pierre a répété que sa priorité était de partir en vacances, de faire le vide pendant que les dirigeants de l’UFC et ses agents s’occupaient de régler les problèmes dont il souhaite justement s’enfuir. « Il y aura des nouvelles dans les prochaines semaines », a-t-il promis.

Il est de notoriété publique qu’en signant son contrat de retour dans l’UFC, St-Pierre s’est engagé, en cas de victoire, à effectuer la première défense de son titre contre l’Australien Whittaker, qui détient actuellement le titre intérimaire de la division en vertu de sa récente victoire contre Yoel Romero. À maintes reprises au cours des derniers jours, Dana White a fait connaître sa préférence pour ce scénario.

Le ton du président de l’UFC laisse peu de place au compromis, mais quiconque suit les activités de son organisation avec moindrement d’intérêt connaît trop bien la faible valeur d’une telle affirmation. St-Pierre lui-même se plaît à semer le doute sur la concrétisation d’un combat contre Romero en affirmant que « les choses changent constamment » et que « plusieurs choses peuvent survenir en MMA ».

Difficile à 185, pas intéressé à 155

Bref, plus on lit entre les lignes et plus on doute que St-Pierre s’éternisera chez les 185 livres.

Surtout que le processus pour accéder à cette nouvelle division de poids ne semble pas avoir été aussi aisé que le clan de St-Pierre a voulu le laisser croire en marge de son retour. Selon le plan que Jean-François Gaudreau avait détaillé lors d’une entrevue avec RDS, le plan était de faire monter St-Pierre dans l’octogone à un poids de 200 livres, mais c’est plutôt un adversaire de 191 livres que Bisping avait devant lui samedi soir dernier.

St-Pierre dit que son corps a crashé lorsqu’il a tenté de reprendre le poids perdu avant la pesée officielle.

« Le matin du combat, je me suis levé à 191 livres, a dévoilé St-Pierre. Quand j’ai pris mon déjeuner, je suis allé vomir et j’étais alors à 192. C’est là que je me suis dit : ‘Ouin, je ne pense pas que je vais être 200 livres pour le combat!’ »

« Durant le camp d’entraînement, pour monter mon poids, je me forçais pour manger même quand je n’avais pas faim, a ajouté St-Pierre. J’avais des reflux. Des fois j’allais vomir durant le déjeuner. Je trouvais ça très dur de manger comme ça, mais il fallait que je le fasse pour gagner de la masse musculaire. Ça a été des mois très difficiles. »

À la lumière de ces informations, il est facile d’imaginer St-Pierre tourner le dos à la division qu’il vient de conquérir. Un retour chez les mi-moyens, où il a connu un succès inégalé, semble plus probable et la possibilité d’un méga-combat contre Conor McGregor flotte dans l’air avec beaucoup plus d’insistance.

Mais autant il est réticent à retourner se battre à 185 livres, St-Pierre a affirmé avec fermeté qu’un combat chez les poids légers – et la possibilité d’être couronné dans une troisième catégorie de poids – ne l’intéressait pas.

« Ce n’est pas sur mon radar. Ça ne me tente pas d’aller à 155, ça ne me tente pas de jouer avec mon corps comme ça. Je pourrais peut-être le faire, mais ma santé est plus importante que la gloire. »