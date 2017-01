Après un premier gala TKO présenté en novembre, l’organisation en remet avec la présentation de TKO 37 : Rivals, vendredi.

L’évènement se tient une fois de plus à la TOHU, à Montréal.

Le combat principal devait opposer Todd Stoute à Maiquel Falcao, mais des problèmes de visa rencontrés par ce dernier ont mené à son annulation. Il sera plutôt reporté au 7 avril à l’occasion de TKO 38, alors que Jesse Ronson et Derek Gauthier seront parmi les têtes d’affiche.

C’est donc dire que Jonathan Vallée et Strahinja Gavrilovic feront les frais de la finale de ce soir.

Vallée veut se racheter

À sa dernière sortie, Jonathan Vallée l’avait emporté par décision unanime contre Fritz Paul dans un duel qui avait soulevé les huées de la foule.

Aujourd’hui, Vallée s’attend à une meilleure opposition et à un meilleur spectacle contre un rival qu’il connaît bien. Il sait que Gavrilovic, lui, ne va pas reculer devant lui.

Gavrilovic, qui a perdu ses trois derniers combats, apporte cependant des nuances. Même s’ils se connaissent bien et qu’il veut faire parler la puissance de ses frappes, il souhaite également amener des éléments de surprise. Il dit même avoir trouvé des failles qu’il compte bien exploiter contre celui qui compte cinq victoires en six combats professionnels.

Tout juste auparavant, Charles Jourdain va enfin pouvoir régler ses comptes avec Michaël Cyr après une guerre de mots qui perdure depuis des mois. Après la victoire de Jourdain en novembre, Cyr était allé le rejoindre dans la cage et ils s'étaient même bousculés. Le face-à-face a aussi été musclé à la pesée officielle de jeudi.

Jérémie Capony et Rémy Bussières vont aussi en venir aux coups sur la carte principale.

Le premier devait affronter Robert Seres alors que le second devait affronter Matthew Rusniak, mais des blessures ont changé le plan initial. Les deux hommes se croiseront par ailleurs à 158,8 livres plutôt qu’à 155, ce qui a pu aider la coupe de poids de Bussières, qui peut se battre à 170 livres et même 185 livres.

Ce dernier, qui est reconnu pour lancer des bombes, ne s’est pas battu depuis 2014 et il se dit assoiffé. Pour sa part, Capony fait l’étalage de sa polyvalence alors qu’il veut maintenir sa fiche parfaite (4-0) chez les pros. TKO lui offrira une plateforme incomparable à ce qu’il a connu depuis le début de sa carrière.

Deux combats féminins seront présentés entre Ashley Nichols et Ashley Létourneau, ainsi que Griet Eeckhout et Lindsay Garbatt. La victoire de Garbatt face à Maguy Berchel lors de TKO 36 lui avait valu le titre de combat de la soirée.

Les prochains galas auront lieu les 7 avril, 16 juin, 8 septembre et 24 novembre. Ce dernier gala mettra en vedette des combats de championnat.