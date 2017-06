RDS.ca

Charles Jourdain a conservé sa fiche parfaite en l'emportant par K.-O. technique au troisième round contre Will Romero lors de l'événement TKO 39, vendredi à Saint-Roch-de-l'Achigan.

Jourdain (5-0) a remporté ses cinq combats professionnels, dont quatre chez TKO. Il compte quatre victoires par K.-O. technique et une par soumission.

Jourdain a terminé le travail à 2:04 du début du troisième round de ce combat disputé presque exclusivement debout. Jourdain a fait perdre l'équilibre à Romero (10-6) avec un croc-en-jambe et ce dernier s'est retrouvé dos contre la cage.

Jourdain, 21 ans, n'a pas raté cette occasion. Il a touché Romero, de 13 ans son aîné, avec un crochet de la droite, un autre de la gauche et a terrassé son rival avec un puissant uppercut de la droite qui a forcé l'arbitre à s'interposer pendant que Jourdain poursuivait sa combinaison sur son adversaire maintenant étendu au sol.

Le deuxième assaut a donné droit à beaucoup d'action. Après 30 secondes d'action au deuxième, Jourdain a poursuivi son adversaire et a tenté de le toucher avec un coup de pied alors qu'il se repliait après avoir été atteint sur le côté de la tête. La technique s'est avérée un peu trop agressive et Romero a été en mesure d'amener Jourdain au sol.

Jourdain s'est toutefois libéré et, de retour debout, a repris le contrôle du combat. Il a notamment touché Romero avec un coup de genou à la mâchoire avec 26 secondes à faire, ce qui lui a ouvert la porte en fin de round. Il a enchaîné avec deux coups de poing qui ont touché partiellement la cible, un coup de pied au corps et un autre partiellement bloqué à la tête, et deux autres coups de genou au corps. Romero s'est éloigné en titubant et a résisté aux 15 dernières secondes du round.

Le jeune frère de Charles, Louis Jourdain, s'est également imposé par décision contre Tony Laramie au cours de ce gala.

« J'ai juste une chose à dire : les frères Jourdain motherfu*****! », s'est exclamé Charles Jourdain en s'emparant du micro de l'annonceur en entrevue d'après-combat, sans ajouter un mot.

T.J. Laramie retrouve le chemin de la victoire

En demi-finale, le jeune T.J. Laramie a eu raison du vétéran Jimmy Spicuzza par soumission sur une guillotine à 3:15 du troisième round.

Laramie en était à son premier combat depuis la deuxième défaite de sa carrière subie à TKO 38 contre Alex Morgan.

Laramie, 19 ans, a placé son adversaire de 32 ans en position précaire à quelques reprises au deuxième round, mais n'a pas été en mesure de compléter une soumission. Avec environ 1:30 à faire au round, Laramie a été en mesure de prendre une position dominante sur son adversaire étendu au sol. Quelques coups de coude plus tard, l'Ontarien s'accrochait au cou de Spicuzza et tentait un étranglement arrière, mais son vis-à-vis a été en mesure de se libérer.

Laramie a alors enchaîné avec une gillotine avec une trentaine de secondes à faire, mais, de nouveau, Spicuzza est arrivé à se tirer d'affaire et a terminé le round par-dessus son adversaire au sol.

Laramie a pris le contrôle beaucoup plus rapidement au troisième round. Il s'est retrouvé en position d'étranglement arrière dans la première minute. Encore une fois, Spicuzza s'est éventuellement défait de la prise et a même pris contrôle du dos de Laramie par la suite.

Ce fut toutefois de courte durée et Spicuzza a dû s'avouer vaincu quand Laramie est parvenu à verrouiller la guillotine.

« Je prendrai du temps pour me reposer cet été, mais je serai de retour en novembre, a indiqué Laramie. Je crois que [Charles] Jourdain et moi avons rendez-vous pour le titre des 145 livres, qu'il gagne ou qu'il perde ce soir (NLDR : l'entrevue a évidemment eu lieu avant le combat final de la soirée). »

Tous les résultats du TKO 39

Carte principale

Charles Jourdain (5-0) a battu Will Romero (10-6) à 2:04 du 3e round.

T.J. Laramie(6-2) a battu Jimmy Spicuzza (7-5) par soumission (guillotine) à 3:15 du 3e round.

Finales des tournois

Najebe Oulmoudene (2-0) c. Adam Dyczka (5-0) - COMBAT ANNULÉ

Ashley Nichols (3-1) a battu Lindsay Garbatt (5-3) par décision unanime.

Carte principale

Marc-André Barriault (7-1) a battu Jonathan Vallée (6-2) par K.-O. technique à 5:00 du 2e round.

Louis Jourdain (4-1) a battu Tony Laramie (2-1) par décision unanime.

Strahinja Gavrilovic (6-4) a battu Fritz Paul (10-5) par soumission (kimura) 4:28 du 2e round.

Yacine Bandoui (8-5) a battu Davis Dos Santos (3-1) par K.-O. technique à 3:59 du 1er round

Khetag Pliev (4-0) a battu Francis Charbonneau (4-2) par K.-O. technique à 2:04 du 1er round.

Carte préliminaire :

Yan Pellerin (11-13) a battu Drayton Angus (5-6) par soumission (étranglement triangulaire) à 2:14 du 1er round.

Keith Lee (1-1) a battu Alexandre Slicer (0-2) par K.-O. technique à 1:24 du 2e round.

Demi-finales du tournoi masculin des poids lourds :

Najebe Oulmoudene (2-0) a battu Nick Naccarato (1-2) par décision majoritaire.

Adam Dyczka (5-0) a battu Bobby Sullivan (0-1) par K.-O. technique à 1:11 du 2e round.

Demi-finales du tournoi féminin des poids pailles :

Ashley Nichols (2-1) a battu Griet Eeckhout (3-2-1) par K.-O. technique à 3:31 du 1er round.

Lindsay Garbatt (5-2) a a battu Corinne Laframboise (1-1) par K.-O. technique à 1:53 du 1er round.