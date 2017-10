Cinq ceintures seront à l’enjeu le 8 décembre lors du gala TKO 41 : Champions, qui sera présenté au Centre Bell.

Après cinq spectacles à guichets fermés, tous à la TOHU à l’exception d’un passage à St-Roch-de-l’Achigan, il était devenu clair qu’il fallait voir plus grand pour la finale.

La configuration au Centre Bell est pour l’instant établie à 4000 sièges, avec la possibilité de s’agrandir pour accueillir jusqu’à 9500 personnes environ. Entre 2006 et 2009, tous les évènements TKO avaient d’ailleurs eu lieu à cet endroit.

En tête d’affiche, deux des plus beaux espoirs de l’organisation s’affronteront pour le titre des poids plumes : Charles Jourdain (5-0) et TJ Laramie (6-2). Ils ont respectivement 21 et 20 ans seulement.

Jourdain pense déjà au combat qui pourrait l’attendre advenant la victoire, un combat qui attirerait également beaucoup l’attention contre Alex Morgan.

« Il va gagner son combat, je vais gagner le mien, et on va donner au Québec ce qu’il veut, probablement à TKO 42 ou 43 », a déclaré Jourdain, no 1 de sa division, lors d’une conférence de presse tenue à Montréal jeudi matin.

« Je suis vraiment excité de faire partie de l’évènement principal à TKO 41. Surtout dans un gros endroit comme le Centre Bell. À un si jeune âge, je prends toutes les occasions de démontrer que je peux être l’un des plus grands. J'ai hâte de démontrer mes habiletés, surtout contre un autre jeune talent. Mais même si j’ai du respect pour lui, je vais lui montrer qui est le meilleur espoir à 145 livres », a pour sa part répliqué Laramie.

Même si Jourdain et Laramie entretiennent une belle rivalité, il y a certainement bien plus d’animosité entre Strahinja Gavrilovic (7-4) et Marc-André Barriault (8-1), qui lutteront pour la ceinture des poids moyens.

« Merci de me donner l’occasion d’avoir ma revanche, de dire Gavrilovic, qui avait perdu par décision partagée en octobre 2016, avant de s'adresser à son rival. À ton dernier combat, tu as dit que tu avais la position de choix. Tu n’as pas la position de choix, tu es l’aspirant. Moi je suis le no 1 et toi le no 2. Tu vas te battre contre moi, et ça finit là. On pourrait régler ça live, on pourrait faire ça demain, on aurait même pu faire ça hier. »

« C’est ma vie, je sais c’est quoi mon destin et c’est de t’écraser comme une mouche », a ajouté le Québécois originaire de l'ex-Yougoslavie, en donnant en cadeau à son rival une boîte de bandages pour enfant à l’effigie de superhéros, prétextant qu’il en aurait grandement besoin après leur duel.

Si Barriault est de nature calme habituellement, il s’est montré plus vocal au fur et à mesure que l’affrontement entre eux semblait se concrétiser. Il ne veut cependant pas laisser Gavrilovic jouer sur ses nerfs.

« Je pense que ce qui est important, c’est que le combat se passe dans la cage. Jusqu’à maintenant, ça a toujours été une de mes forces. Ce qui se passe avant, c’est une chose. On sait que le personnage qu’il est est très bon dans ce qu’il fait, ça, on va lui donner. On s’est déjà rencontrés dans le passé, et les plasters, c’est lui qui en avait eu besoin. Ce qui se passe avant, ça se passe avant. Je suis capable de répondre jusqu’à un certain niveau, mais je reste qui je suis et on est des professionnels. Je sais quand m’arrêter et quoi donner. »

Un tremplin pour Ronson?

Derek Gauthier (8-7) s’est déjà incliné par K.-O. au troisième round face à Jesse Ronson (18-8) à TKO 38, mais il aura la chance de se reprendre le 8 décembre.

« Ça n’avait pas été un bon combat pour moi. Il faut que je donne du crédit à Ronson, il était prêt, il a été meilleur que moi ce soir-là. C’est sûr que je me suis préparé différemment. Ça va être un autre Derek que vous allez voir dans l’octogone. »

Celui qui est surnommé « The Body Snatcher » veut quant à lui à tout prix répéter le scénario de façon convaincante car il compte sur une victoire pour obtenir une seconde chance dans l’UFC. Il avait été libéré après avoir perdu ses trois combats dans la prestigieuse organisation.

« Je suis très près. Je pense que je suis à un combat de recevoir l’appel et Derek ne va certainement pas gâcher ça. Ce sera une soirée historique. Mon partenaire d’entraînement et ami de longue date Sam Stout a été le dernier champion des poids légers, alors c’est approprié que quelqu’un de l’équipe Team Tompkins and Adrenaline se batte pour ce titre. Je suis heureux que ce soit moi. C’est une revanche contre Gauthier. Je l’ai battu en moins de trois rounds la dernière fois, cette fois il s’agit d’un combat de cinq rounds et je vais le torturer tout du long. »

Dyzcka restera-t-il invaincu?

Adam Dyzcka (6-0) est non seulement toujours invaincu chez les pros, mais il compte tout autant de K.-O. et pourrait être couronné champion des poids lourds. Sauf que Bakary Sakho (1-0) se trouve sur son chemin.

Certains ont remis en question le fait que Sakho ait mérité un combat de championnat dès son arrivée chez TKO. Le Sénégalais d'origine, qui vient de vaincre Blake Nash à ACB 72 il y a quelques jours et qui détient un dossier parfait chez les amateurs, se présente avec moins d’expérience au niveau supérieur, mais il a bien l’intention de faire taire les critiques et de justifier sa place. Après sa dernière victoire, Dyzcka était allé le voir dans la cage et il lui avait adressé quelques mots qu’il n’a pas voulu répéter.

« C’est le genre de monde qui te voit aller dans un combat et essaie de jouer psychologiquement. Pour moi ça vaut que dalle. Tu as vu les spin back kicks?, a demandé Sakho à Dyzcka. Prépare-toi. »

« Il a beaucoup d’atout, a pour sa part vanté le « Kung Fu Panda ». Il est plus athlétique, et moi je suis fou, quoi! Je pense que ça va donner un bon combat. On va plus voir dans la cage si ça va donner une rivalité, mais en tout cas il a l’air bon avec les paroles. On est en grosse préparation et on va essayer d’amener de nouvelles armes. »

Enfin, dans l’autre combat de championnat de la soirée, Dimitri Waardenburg (13-8) affrontera Jesse Arnett (13-4) chez les coqs. Parmi les athlètes en action, Waardenburg est l'un de ceux qui compte le plus d’expérience derrière la cravate. Il est particulièrement heureux de suivre les traces de son père, Dirk, qui lui aussi a fait carrière dans les arts martiaux mixtes et avait évolué chez TKO il y a une quinzaine d’années.

« Après 10 ans d’expérience, ça fait du bien d’être dans un gros évènement, avec toutes les légendes qui se sont battues là, a reconnu Waardenburg. La première fois que je me suis battu contre Arnett, j’ai subi un anaconda choke. Ça a bien été au début, mais une fois au sol ça n’a pas bien été malheureusement. C’est sa spécialité, c’est sûr qu’on va travailler là-dessus. On va travailler les réflexes pour ne pas se faire amener au sol, tout ce qui est défense. C’est sûr que ça va être un très, très bon combat. »

La carte du gala TKO 41 :

Championnat des 145 lb

Charles Jourdain c. T.J Laramie

Championnat des 185 lb

Strahinja Gavrilovic c. Marc-André Barriault

Championnat des 155 lb

Derek Gauthier c. Jesse Ronson

Championnat des poids lourds

Adam Dyczka c. Bakary Sakho

Championnat des 135 lb

Dmitri Waardenburg c. Jesse Arnett

155 lb

Michael Dufort c. Kevin Généreux

135 lb

Frederik Dupras c. Keith Lee

145 lb

Matar Lo c. Charles Hupperhetz

170 lb

Collin Baikie c. David Daigneault

125 lb

James Mancini c. James Clarke

125 lb, féminin

Griet Eeckhout c. Corinne Laframboise

*À noter qu’Alex Morgan a été ajouté à la carte mais que l’identité de son adversaire n’est pas connue pour l’instant.