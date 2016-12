RDS.ca

L'UFC 207 va clôturer l'année 2016 en grand avec le retour de Ronda Rousey, qui affrontera Amanda Nunes en combat de championnat dans l'espoir de retrouver sa ceinture, vendredi soir.

Mais tout d'abord, les combattants devaient procéder à la traditionnelle pesée officielle à la veille du gala.

Comme il en a pris une mauvaise habitude, Johny Hendricks n'a pas été en mesure de faire le poids avant de se mesurer à Neil Magny chez les mi-moyens. Il a fait osciller la balance à 173,5 livres et devra donc verser 20 % de sa bourse.

Il n'est toutefois pas le seul puisque Ray Borg a affiché un poids de 129,5 livres, soit 3,5 livres de plus que la limite permise. Il doit affronter Louis Smolka demain.

Outre Rousey et Nunes, un autre combat de championnat chez les poids coqs aura lieu, cette fois du côté masculin entre Dominick Cruz et Cody Garbrandt.

Résultats de la pesée :

Amanda Nunes (135) c. Ronda Rousey (135)

Dominick Cruz (135) c. Cody Garbrandt (135)

T,J, Dillashaw (136) c. John Lineker (135,25)

Dong Hyun Kim (171) c. Tarec Saffiedine (171)

Ray Borg (129,5) c. Louis Smolka (125,5)

Johny Hendricks (173,5) c. Neil Magny (171)

Alex Garcia (170,5) c. Mike Pyle (170)

Antonio Carlos Junior (186) c. Marvin Vettori (186)

Niko Price (170) c. Brandon Thatch (170)

Tim Means (170) c. Alex Oliveira (170,5)