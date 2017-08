RDS.ca D'après une entrevue de Benoît Beaudoin

Le président de l'UFC Dana White a confirmé à notre collègue Benoît Beaudoin la tenue du combat qui opposera Georges St-Pierre à Michael Bisping lors de l'UFC 217, le 4 novembre prochain au Madison Square Garden.

Même si le combat est annoncé depuis des semaines, il n'a toujours pas été ajouté à la carte de l'UFC 217 sur le site web de l'UFC.

« Les deux combattants ont signé leur contrat. Tout est en place », a toutefois indiqué White en entrevue avec Benoît Beaudoin.

GSP (25-2) a annoncé sur Instagram il y a déjà deux semaines avoir signé son contrat pour ce combat.

Bisping (30-7) défendra sa ceinture des poids moyens pour la deuxième fois depuis qu'il l'a prise des mains de Luke Rockhold en le défaisant par K.-O. lors de l'UFC 199 en juin 2016.

Mayweather-McGregor : « le plus gros événement »

White en a également ajouté au sujet de l'ampleur du combat entre Floyd Mayweather fils et Conor McGregor, qui se tiendra ce samedi.

« C'est le plus gros [événement dans lequel j'ai été impliqué], résume-t-il. En fait, c'est le plus gros [événement] dans lequel quiconque associé aux sports de combat a été impliqué. C'est le plus gros pour moi, Floyd [Mayweather] et Conor [McGregor]. Ce sera l'événement de sport de combat le plus largement distribué de l'histoire. »