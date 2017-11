Résultats de la soirée

NEW YORK – Le rêve d’Aiemann Zahabi a rapidement tourné au cauchemar samedi au Madison Square Garden.

Zahabi réalisait un fantasme de jeunesse en ouvrant un gala de l’UFC qui mettait en vedette son célèbre coéquipier Georges St-Pierre. Mais le poids coq du Tristar Gym a terminé sa soirée à l’hôpital, victime d’un percutant K.-O. au bout des poings de Ricardo Ramos.



Zahabi (7-1) est tombé comme une roche après avoir encaissé un coup de coude renversé du Brésilien à 1:58 du troisième round, une façon brutale de subir la première défaite de sa carrière.

Le Lavallois semblait pourtant en contrôle de l’action depuis un premier round à l’avantage de son rival. Après avoir évité un premier coude renversé au début du deuxième, Zahabi était finalement parvenu à installer son jab et à passer à quelques reprises un solide uppercut. Signe de son efficacité, Ramos est retourné dans son coin avec un nez ensanglanté au son de la sirène.

Ramos (11-1) a amorcé le troisième round avec des attaques aux jambes auxquelles Zahabi a répliqué en plaçant son crochet de la gauche. Soudainement coupé à l’œil droit, Zahabi a continué à pistonner son uppercut et a fait retraiter son adversaire contre le grillage.

Dictant l’action avec un jab agressif, Zahabi a habilement esquivé un premier coup de coude renversé, mais en contre-attaquant avec sa main arrière, il n’a jamais vu venir le deuxième. Immobile au plancher après une chute qui a semblé se faire au ralenti, Zahabi a au moins profité de l’intervention rapide de l’officiel, qui s’est assuré que le Québécois n’encaisse pas de dommage inutile.

Ce dernier était toujours au sol au moment où l’annonceur Bruce Buffer a confirmé la troisième victoire consécutive de Ramos, sa deuxième à l’UFC. Une quinzaine de minutes après sa déveine, il est entré dans une ambulance qui l’attendait en coulisses.

Zahabi montre maintenant une fiche de 1-1 depuis qu’il a joint les rangs de l’UFC.



Double déception

L’équipe du Tristar a encaissé un autre coup dur quand l’Irlandais Joe Duffy, qui a fait de Montréal sa ville d’adoption il y a deux ans, s’est lui aussi fait passer le K.-O. par l’Américain James Vick.

Un uppercut parfait

Duffy (16-3) est entré directement dans un uppercut de Vick (12-1) au moment où le clapet signalant qu’il restait dix secondes au deuxième round venait de se faire entendre. « Irish Joe » s’est démené pour survivre à l’assaut subséquent, mais l’arbitre a refusé de laisser la cloche le sauver. L’action a été arrêtée à 4:59.

Duffy, qui n’avait jamais été mis K.-O. auparavant, montre maintenant une fiche de 4-2 au sein de l’UFC.

Mince consolation

La consolation est bien mince, mais Zahabi n’a pas été victime du K.-O. le plus spectaculaire de la soirée. Cette triste distinction revient plutôt au pauvre Corey Anderson, qui a vu sa soirée prendre fin quand Ovince St. Preux lui a appliqué son tibia gauche sur la joue lors des préliminaires qui étaient diffusés sur RDS2. ​

Le K.-O. de la soirée!

Anderson est tombé de haut, lui qui est probablement sorti de son coin en se disant qu’il était dans le siège du conducteur après les dix premières minutes d’action. Il avait après tout exécuté, dans les deux premiers rounds, quatre violentes amenées au sol en plus d’afficher un meilleur taux de précision et d’avoir placé un plus grand nombre de frappes significatives que son adversaire.

Mais celui qu’on surnomme « Overtime » vivait en réalité sur du temps emprunté. Déjà ébranlé au début du deuxième round par une salve qui lui avait fait perdre son protecteur buccal, Anderson a perdu la carte pour de bon à 1:25 du troisième round.

St. Preux, qui avait commencé l’année 2017 en encaissant une troisième défaite de suite, a renversé la vapeur de belle façon : sa victoire de samedi était sa troisième de suite.

Anderson a maintenant perdu trois de ses quatre derniers duels, les deux plus récents par K.-O.



Controverse

Des conclusions controversées ont marqué les deux combats de poids lourds de la sous-carte de l’UFC 217.

Le combat se termine dans la confusion

Le combat entre Alexey Oleynik et Curtis Blaydes s’est terminé à 1:56 du deuxième round quand un médecin qui avait été appelé dans l’octogone pour examiner les dommages subis par le Russe a mis fin aux hostilités. Parce qu’un coup de pied illégal avait frôlé le visage d’Oleynik, on a cru pendant un moment que ce dernier serait crédité de la victoire par disqualification de son adversaire, mais après délibération, les officiels de l’UFC ont pris la décision de désigner Blaydes vainqueur.

Walt Harris n’a pas profité de la même clémence. Ignorant l’intervention de l’arbitre après avoir porté un coup de genou sous la ceinture de Mark Godbeer, l’Américain a lancé un coup de pied qui a atteint violemment son rival à la tête. Harris a été disqualifié lorsqu’il a été établi que Godbeer n’était pas en mesure de continuer à se battre. ​

Une disqualification méritée

