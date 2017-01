RDS.ca

BJ Penn effectuera un retour dans l’octogone lorsqu’il affrontera l’excitant Yair Rodriguez dans un combat de poids plumes présenté à Phoenix, ce soir.

Vous pourrez voir toute l’action de cette carte dès 20 h sur les ondes de RDS Info.

Ce n’est pas la première sortie de retraite de Penn qui a déjà été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC.

Le dernier combat de Penn (16-10-2) remonte à juillet 2014 et Frankie Edgar l’avait facilement emporté par knock-out au troisième round.

Il sera intéressant de voir dans quelle forme physique Penn se présentera. À 38 ans, ses belles années sont derrière lui et il se pourrait que ce soit encore une mauvaise idée de faire un retour.

Penn fera face à une étoile montante chez les poids plumes en Yair Rodriguez (9-1), 10e aspirant chez les 145 livres. Le Mexicain, qui est âgé de 24 ans, a été le champion des poids plumes lors de l’Ultime combattant : Amérique latine.

Il a gagné ses sept derniers combats, dont son dernier face à Alex Caceres au mois d’août. Redoutable dans le combat debout, Rodriguez est très athlétique et ses adversaires doivent se méfier de ses coups de pieds.

Penn est relativement difficile à amener au sol et pourrait surprendre Rodriguez s’il réussit à prendre son dos. Le jeune combattant ne doit donc pas prendre le vétéran à la légère. Mais avec sa vitesse et sa puissance, Rodriguez pourrait bien embêter Penn qui n’a pas signé la victoire depuis six ans.

En demi-finale du gala, Joe Lauzon (26-13) affrontera Marcin Held (22-5) dans un combat chez les poids légers. Lauzon s’est incliné par décision partagée face à Jim Miller à sa dernière sortie.

Sur la carte principale, on retrouvera aussi le frère cadet d’Anthony Pettis, Sergio, qui fera face à un bon test contre John Moraga, huitième aspirant chez les poids mouches. Moraga voudra offrir une bonne performance, lui qui s’est incliné face à Matheus Nicolau et Joseph Benavidez à ses deux derniers combats.