La plus grande surprise du combat entre Yair Rodriguez et BJ Penn, c’est probablement que le duel ne se soit pas terminé au premier round.

Rodriguez n’a toutefois pas prolongé le suspense au deuxième assaut en passant le K.-O. au vétéran hawaïen dès la 24e seconde, dimanche, dans un gala de l’UFC présenté à Phoenix.

Rodriguez (10-1), qui est né 14 ans plus tard que Penn (16-11-2) qui est maintenant âgé de 38 ans, était plus rapide, plus fort et plus puissant.

B.J. Penn devrait rester à la retraite

Ses coups de pied ont atteint la cible à chaque reprise au premier round, tant au corps qu’à la tête. Ce n’est que l’expérience de Penn, qui s’est réfugié près de la cage, qui lui a permis de s’en sortir lors du premier assaut.

Dès le début du deuxième round, le prometteur poids plume a touché le menton de son adversaire avec la pointe de son pied et Penn a visité le tapis. Et il ne s’est jamais relevé jusqu’à ce que l’arbitre mette un terme au combat.

Rodriguez s’est jeté sur Penn et l’a martelé d’une vingtaine de coups de poing avant que John McDonald arrête les hostilités.

Rodriguez, 10e aspirant chez les poids plumes, a signé une huitième victoire de suite, une sixième depuis qu’il s’est joint à l’UFC.

Quant à Penn, il s’agit d’un autre retour manqué dans l’octogone. Celui qui est déjà au Temple de la renommée de l'UFC subit une quatrième défaite consécutive, une deuxième de suite par knock-out. Il n’a pas connu la victoire depuis novembre 2010.

Lauzon gagne par décision partagée

En demi-finale du gala, Joe Lauzon (27-13) a vaincu Marcin Held (22-6) par décision partagée dans un combat chez les poids légers.

Lauzon a toutefois affirmé après le combat que Held méritait la victoire.

Le vétéran, qui croyait s’être fait voler à son dernier affrontement, a concédé que Held s’était mieux battu que lui dans ce duel où les deux combattants ont connu leurs bons moments.

Lauzon s’était incliné par décision partagée face à Jim Miller à sa dernière sortie.

Pettis fait son chemin chez les mouches

Dans un combat important dans la division des mouches, Sergio Pettis (15-2), classé 15e, a montré qu’il continue de s’améliorer alors qu’il a vaincu John Moraga (16-6) par décision unanime.

Les juges ont remis des cartes de 29-28, 29-28 et 30-27 en faveur du frère cadet d’Anthony Pettis.

Pettis, qui gagnera des rangs au classement des mouches, a signé une troisième victoire de suite et a maintenant une fiche de 5-2 à l’UFC.

Le premier round a commencé plutôt tranquillement avant que Pettis n’ouvre la machine avec ses mains rapides et ses coups de pied puissants. Pettis a même semblé ébranler Moraga avec une solide droite avant la fin du round.

Moraga a réussi une amenée au sol au deuxième round, mais Pettis s’est vite relevé. Cela a toutefois motivé Moraga à réessayer et c’est exactement ce qu’il a fait au troisième assaut.

Pettis a toutefois réussi à changer de position et à être en contrôle sur le dessus, ce qui lui a permis d’y aller à sa guise jusqu’à la fin du combat.

Il s’agit d’un troisième revers consécutif pour Moraga qui était le huitième aspirant des mouches avant ce combat.

