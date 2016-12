AFP

LOS ANGELES - L'Américaine Ronda Rousey, star des arts martiaux mixtes (MMA), réfléchit à la suite à donner à sa carrière, a-t-elle admis samedi au lendemain de sa déroute contre la Brésilienne Amanda Nunes à Las Vegas (Nevada).

« J'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir à mon avenir », a indiqué Rousey dans un communiqué publié par le groupe audiovisuel ESPN.

« Je me suis préparée non seulement à revenir à la compétition, mais à gagner, mais parfois, même si vous donnez le meilleur de vous-mêmes, les choses ne se passent comme on l'espère », a-t-elle poursuivi.

« Je suis fière de voir l'essor qu'ont pris les combats féminins et je remercie toutes les autres combattantes, y compris Amanda, qui ont rendu tout cela possible », a conclu Rousey.

Pour son premier combat depuis novembre 2015, Rousey n'a tenu que 48 secondes face à Nunes, qui a facilement conservé son titre des poids coq de la puissante Ligue américaine (UFC).

Alors qu'elle semblait invincible, Rousey, médaillée de bronze lors des JO-2012 de Londres en judo, a concédé une deuxième défaite consécutive et affiche désormais à son palmarès douze victoires et deux défaites.

Le patron et fondateur de l'UFC Dana White a admis dès vendredi soir après la défaite de l'Américaine, qui a reçu trois millions de dollars pour ce combat, qu'il n'était pas sûr de la revoir en compétition.

« Elle n'a plus besoin de cela, elle est très riche, mais c'est aussi quelqu'un qui aime la compétition, on verra ce qu'elle va décider », a indiqué White.