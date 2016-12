C’est sur une note spectaculaire que se termine l’année 2016 pour l’UFC avec la présentation samedi soir de l’une de leurs meilleures cartes de l’année. Une carte marquée par beaucoup d’émotion, des performances solides, des surprises mais surtout l’un des meilleurs combats de l’année.

Place à la nouvelle génération

Nunes démolit Rousey

En grande finale de la soirée, l’ancienne championne mondiale des 135 livres de l’UFC et en quelque sorte la pionnière pour les femmes en arts martiaux mixtes, Ronda Rousey, avait la chance de récupérer sa couronne mondiale face à la nouvelle reine de la division, la Brésilienne Amanda Nunes. Je m’attendais à beaucoup mieux de Rousey qui dès le départ n’a jamais paru dans le coup. La position de ses mains, ses déplacements et l’absence de mouvement avec sa tête m’ont rappelé les pires moments de son combat face à Holly Holm. Même au niveau stratégique, Rousey ne semblait pas avoir de plan précis pour tenter d’amener Nunes au sol, et comme je l’écrivais dans ma dernière chronique, il ne fallait surtout pas que Rousey commette l’erreur ou tente de jouer à la boxeuse face à Nunes comme elle l’a fait contre Holm. Après que Rousey ait reçu une pluie de coups sans jamais répliquer, l’arbitre Herb Dean n’a eu d’autre choix que de mettre un terme à l’affrontement à sens unique après seulement 48 secondes. Rousey a fort probablement fait son dernier tour de piste en arts martiaux mixtes, et avec cette performance il est évident que le fameux coup de pied de Holly Holm a laissé des traces…

Cette victoire d’Amanda Nunes démontre à quel point les arts martiaux mixtes féminins ont évolué au cours des deux dernières années. La Brésilienne devient la première femme chez les 135 livres à défendre son titre avec succès au moins une fois depuis le règne de Rousey. Il sera très intéressant de voir l’évolution de Nunes qui est encore très jeune à seulement 28 ans. Elle frappe avec autorité, est très dangereuse avec ses pieds, possède une impressionnante force physique mais surtout, si le combat se retrouve au sol, elle peut compter sur sa ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Voilà une jeune femme très bien entourée qui sera excessivement difficile à déloger! La reine nous a quittés, vive la nouvelle reine!

Spectaculaire, enlevant et mémorable.

Il y a longtemps que je n’avais pas vu un combat aussi incroyable que celui que nous ont offert Cody Garbrandt et Dominick Cruz. Depuis des semaines, l’émotion avait atteint son paroxysme entre ces deux athlètes qui se détestaient et ils ont livré une performance qui passera assurément à l’histoire. J’en avais parlé dans ma chronique précédente : Cruz allait devoir éviter le chasseur que serait Garbrandt en début de combat et se servir à profusion de sa vitesse et de ses déplacements. Mais malheureusement pour Cruz, dès le début du combat il a semblé surpris par la vitesse et les déplacements de son adversaire, et dès le premier round il a été atteint solidement. Malgré cela, Cruz a lui aussi été spectaculaire et a également atteint la cible avec autorité. Plusieurs de ses puissants coups de pieds dans les jambes ont dérangé Garbrandt dans les premiers rounds.

Après avoir gagné un premier round serré, Garbrandt a par la suite ralenti un peu au deuxième engagement, ce qui a permis à Cruz de reprendre confiance et de remporter selon moi le deuxième. Mais à partir du troisième round, ce fut une domination complète du dangereux cogneur qu’est Cody Garbrandt (et au cours de ce troisième round justement, il a envoyé au tapis son adversaire à trois reprises avec de percutantes mains droites). Le reste du combat a en majorité été l’affaire de Garbrandt qui m’a surpris par sa constance, ses déplacements, sa confiance et sa condition physique. Pendant au moins trois des cinq rounds il a littéralement bousculé Cruz. Les deux se sont parlé tout au long du combat et Garbrandt s’est même permis de se moquer à plusieurs reprises de Cruz au grand plaisir de ses nombreux admirateurs. Il est très rare dans notre sport qu’un athlète de 25 ans avec seulement dix combats d’expérience soit aussi dominant que le jeune homme originaire de l’Ohio l’est et je crois que nous assistons à la naissance d’une future grande vedette.

Cody Garbrandt devient donc champion mondial des 135 livres de l’UFC à son 11e combat en carrière (son 7e à l’UFC), et cette performance face à l’un des plus grands de la division lui permettra de se négocier un très lucratif contrat. Les amateurs salivent déjà à l’idée de voir un éventuel affrontement entre le nouveau champion et l’ancien champion T.J. Dillashaw qui a lui aussi été très bon vendredi soir. Les futurs adversaires de Garbrandt auront plusieurs problèmes à élucider dans leurs préparations de combat puisque le jeune homme frappe très fort des deux mains, il est très fort physiquement, ses déplacements sont rapides, il est précis et sa défense contre les amenées au sol est impressionnante. Alors à vos tables à dessin les aspirants, un nouveau champion est en selle!

Autres notes sur la soirée :

- T.J. Dillashaw est redevenu vendredi l’athlète dominant qu’il a été pendant son règne de champion de la division des 135 livres. C’était rafraîchissant de le revoir dans cet état d’esprit et il a définitivement préparé le terrain pour un affrontement contre le nouveau champion avec cette performance. Dillashaw possède le style parfait pour donner des maux de tête à Garbrandt mais il devra avoir un plan de match sérieux duquel il devra éviter de déroger. Place à un choc de titan chez les 135 livres;

Une 4e défaite de suite pour Thatch

- Johny Hendricks aurait selon moi mérité un meilleur sort lors de son combat contre Neil Magny. Hendricks s’est enfin présenté avec une bonne stratégie et a réalisé qu’il n’était pas un boxeur et qu’en utilisant son principal atout, la lutte, il pouvait se remettre à gagner des combats. J’avais Hendricks gagnant dans ce combat, mais malheureusement pour ce dernier les juges ont vu ça autrement. Est-ce que le fait qu’il n’ait pas respecté la limite des 171 livres à la pesée officielle a joué dans l’opinion des juges? Ça ne devrait pas être le cas, mais je me demande bien où il a perdu ce combat. Espérons pour lui qu’il évitera le couperet de Dana White puisqu’il faut admettre que malgré ses trois défaites consécutives, l’ancien champion a offert de grands combats au UFC;

- Parlant de couperet, je crois malheureusement qu’il s’agit de la fin à l’UFC pour Brandon Thatch, qui a subi une quatrième défaite consécutive (et chaque fois par étranglement au sol). Le jeune homme qui était voué à un avenir incroyable n’est plus le même depuis qu’il s’est séparé de son entraîneur de la première heure (Trevor Wittman). Sa fiche est justement de 0-4 depuis ce temps. Thatch est encore relativement jeune à 31 ans et il pourrait rebondir et remonter jusqu’à l’UFC un jour, mais pour ce faire, il devra travailler sur sa lutte et son jiu-jitsu brésilien et j’espère le voir renouer avec son ancien entraîneur. Thatch est un athlète spectaculaire et plusieurs organisations vont certainement vouloir le mettre sous contrat. Pourquoi pas un retour ici à Montréal où les amateurs l’ont beaucoup apprécié lors de son bref passage de trois combats dans la métropole;

- Le Montréalais d’adoption Alex Garcia a rebondi de belle façon à la suite de sa défaite contre Sean Strickland vendredi soir face au vétéran Mike Pyle. Garcia a été patient et a attendu l’occasion de placer sa lourde main droite sur la cible, ce qui lui a permis d’obtenir une spectaculaire victoire par K.-O.. Ce coup de poing lui a d’ailleurs valu l’un des bonus de performance de 50 000 $ de la soirée.