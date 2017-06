Marc-Antoine Camirand a annoncé aujourd’hui son association avec GM Paillé, le concessionnaire en tête de file au Canada du grand fabricant. L’entente lui permettra de participer à quatre courses en 2017 en série Pinty’s au volant d’une voiture préparée par la puissante écurie 22 Racing qui lui permettra de jouer pour la victoire sur les quatre circuits routiers restants au calendrier de la plus prestigieuse série de stock-car au Canada.

« Cette entente représente la première fois dans ma carrière que j’aurai l’occasion de courir avec un partenaire aussi passionné que GM Paillé, et une équipe de pointe comme 22 Racing, et je compte bien faire honneur à cette association », a déclaré Marc-Antoine Camirand, heureux de ce partenariat avec le plus important concessionnaire de camions GM au Canada.

La première sortie de Marc-Antoine Camirand au volant de la voiture GM Paillé n° 22 aura lieu le samedi 8 juillet, au Circuit ICAR de Mirabel. Par la suite, le pilote de Saint-Léonard-d’Aston sera en piste dans les rues de Toronto, en marge du Honda Indy (14-15 juillet), au Grand Prix de Trois-Rivières (11-13 août) et au Canadian Tire Motorsport Park, à Bowmanville, ON. (1-3 septembre).

Bruno Spengler – DTM

Mal qualifié pour la course du samedi, Bruno et son équipe décidaient de tenter le pari d’effectuer le changement de pneus réglementaire dès la fin du premier tour. Puis, lorsque la voiture de sécurité était déployée pour dégager la BMW de Maxime Martin plus tard en course, le Québécois en profitait pour s’engouffrer une nouvelle fois dans les stands pour chausser un second train de pneus neufs.

Une fois la course relancée, Bruno remontait à mesure que les autres pilotes stoppaient pour observer leur changement de pneus, terminant 3e au final.

Le lendemain, les qualifications s’avéraient une nouvelle fois difficiles pour le Québécois, contraint de s’élancer de la dernière ligne sur la grille pour la course 2. Aucune neutralisation a limité sa remontée jusqu’à une 14e place au final.

Le podium du samedi agira comme un baume pour ce pilote qui a connu trop de déboires mécaniques cette saison. Le voilà relancé – du moins on l’espère.