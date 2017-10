AFP

L'Espagnol Fernando Alonso participera aux 24 Heures de Daytona en janvier 2018 avec l'écurie United Autosports, a indiqué jeudi l'équipe anglo-américaine.

« Les 24 Heures de Daytona sont la course d'endurance la plus emblématique aux États-Unis, et l'une des plus belles courses du monde », a commenté Alonso au sujet de cette annonce qui était attendue depuis plusieurs semaines.

Il fera équipe le 27 et 28 janvier prochains avec les espoirs britanniques Lando Norris et Phil Hanson, respectivement âgés de 17 et 18 ans, au volant d'un prototype Ligier JS P217.

United Autosports appartient à l'Américain Zak Brown, par ailleurs directeur exécutif de McLaren.

Le pilote de 36 ans a prolongé la semaine dernière d'une saison en Formule 1 avec McLaren, écurie qui sera équipée d'un moteur Renault en 2018 après la fin de sa collaboration désastreuse avec Honda.

Le double champion du monde de F1 a pris part aux 500 Miles d'Indianapolis cette année, où il a été contraint à l'abandon sur casse moteur à 21 tours de l'arrivée.

« Comme je l'ai toujours dit, mon objectif est d'être un pilote éclectique et cette expérience m'aidera dans la préparation de toute autre course d'endurance à laquelle je pourrais participer dans le futur », a expliqué l'Espagnol.

À terme, Alonso est en effet en quête de la Triple Couronne, une distinction honorifique décernée à un pilote ayant remporté le Grand Prix de Monaco, les 500 Miles d'Indianapolis et les 24 Heures du Mans, où il pourrait également s'aligner en 2018.

Le Britannique Graham Hill, décédé en 1975, est le seul à y être pour l'instant parvenu.