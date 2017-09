Kevin Lacroix – Premier en course, 2e au titre 2017 avec 444 points



Kevin nous a encore servi, sur piste mouillée comme sèche, une course à sa façon habituelle : une domination de la pole au drapeau à damier, assortie d'une remontée tempête après les arrêts pour pneus et essence.

Une telle performance sans-faute enlève un peu au spectacle, mais on ne peut qu’admirer le travail irréprochable de toute l’équipe qui ne baisse pas les bras malgré la petite probabilité de combler le retard de 26 points sur le meneurs de la course au titre avec deux épreuves à faire.

Alex Tagliani – 2e en course, 6e au titre 2017 avec 405 points



Qualifié troisième, le pilote de Lachenaie s'est maintenu dans le sillage des meneurs avant de prendre définitivement le second rang au 47e des 51 tours de la course. Retardé par des réglages mal adaptés à la pluie, Alex a du se battre pour se maintenir parmi le groupe de tête sans pouvoir tirer avantage d’une neutralisation pour rapprocher les voitures et lui permettre d’essayer de doubler Kevin Lacroix en fin de course.



Le pilote polyvalent a aussi terminé second dans une course du Championnat Canadien de voitures de tourisme

.

De plus, Tagliani prit part à la course de camionnettes NASCAR Camping World. Parti 12e, Tag a ramené la voiture à la 11e place avant de devoir visiter les puits, victime d’une panne d’alimentation. Reparti dernier, il remonta le peloton pour terminer 19e et frustré.

Andrew Ranger – 3e en course, 7e au titre 2017 avec 384 points



Quatrième podium de la saison pour Andrew Ranger cette année, après son départ de la 6e place sur la grille de départ. L’efficacité de sa voiture lui permit de remonter jusqu’à une 2e place solide avant les passages aux puits pour le plein et le passage à des pneus lisses pour la piste maintenant sèche. Revenu en piste en 3e place, Andrew s’appliqua pour rejoindre les deux meneurs, gérant sa voiture pour une grosse poussée en fin de course à la faveur d’une relance tardive – qui n’arriva jamais vu l’absence de neutralisation dans la course.

Anthony Simone – 4e en course, 10e au titre 2017 avec 282 points



Anthony Simone utilisa une stratégie de course unique : ne pas arrêter en mi course et remonter vers la première place à la faveur des passages aux puits des autres pilotes. Il a donc géré ses pneus et sa consommation pour rallier l'arrivée toujours devant les autres, et a ainsi hérité d’une 4e place bien méritée.

LP Dumoulin – 5e en course, 5e au titre 2017 avec 417 points



Louis-Philippe Dumoulin a signé dimanche passé son septième top-5 de la saison, et ce en 11 courses. Parti de la 5e place, Louis-Philippe a su se maintenir parmi les meneurs et a enregistré le deuxième chrono le plus rapide de la course, à 0,184 seconde du plus rapide.



Parti sur piste mouillée avec des réglages de suspension « sec » plus raides, le pilote souhaitait que la piste s’assèche rapidement. « Lorsque nous avons changé pour des pneus lisses, nous avons perdu de précieuses positions quand l’équipe a éprouvé des difficultés avec la roue arrière droite. De retour en piste avec des pneus et réglages performants, nous avons pu doubler plusieurs voitures et remonter jusqu’à la cinquième place à l'arrivée, » expliquait le pilote.

Alex Labbé – 6e en course, premier au titre 2017 avec 470 points



Week-end difficile pour le meneur au titre pilote 2017, forcé à changer le moteur avant la session de qualification, puis brisant la boîte sans avoir pu enregistrer un tour lancé lors de cette qualification.



Parti 24e, Labbé était déjà 3e au septième tour de piste à la faveur d'un pilotage magique quelques tours magiques alors que les autres concurrents recherchaient leurs appuis sur la piste détrempée. Alex visita les puits au 12e tour afin d’être le premier à bénéficier de pneus secs et ainsi pouvoir continuer sa remontée vers la tête de la course.



C’est alors que le temps de mise au point perdu lors du bris du moteur et de la boîte est revenu le hanter, le laissant avec une machine capable de se maintenir en 6e place, mais pas assez rapide pour monter plus haut dans la hiérarchie.

Marc-Antoine Camirand – 7e en course, 15e au titre 2017 avec 148 points

Marc-Antoine Camirand a complété sa saison 2017 en série NASCAR Pinty’s ce week-end passé, alors qu’il a pris le septième rang à l’issue de la course après une pénalité pour vitesse excessive dans les puits.



Parti 8e sur la grille, le pilote de Saint-Léonard-d’Aston a rapidement grimpé dans le Top 5. « J’en étais à ma première expérience sur un circuit mouillé dans une voiture NASCAR. Super glissante en début de course, la voiture revint à son naturel beaucoup plus rapide sur la piste asséchée, où on pouvait espérer se battre pour gagner des places », a raconté Camirand.

La pénalité, un passage aux puits, a causé sa descente loin des meneurs, sans pouvoir bénéficier d’une relance pour l'aider à revenir sur le groupe de tête.



« La voiture n° 22 était assurément capable de terminer dans le Top 5, et j’aurais peut-être pu me battre pour une place sur le podium. », a ajouté Marc-Antoine après la course.

DJ Kennington – 9e en course, 4e au titre 2017 avec 421 points



Grosse journée de travail pour Kennington, qui a participé à la course Pinty’s puis à la course pour camions NASCAR Camping World.

Qualifié 4e en série Pinty’s avec une voiture rapide sur le sec, Kennington a du se battre contre la piste mouillée et glissante en début de course, limité par sa suspension réglée pour le sec.



La voiture a retrouvé sa vitesse lors du passage aux puits pour des pneus lisses, lui permettant de revenir vers la tête de la course, et le laissant 9e au final.

En camionnette NASCAR, DJ s'élança de la 17e place sur la grille et se mérita une belle 14e place au damier.

JF Dumoulin – 14e en course, 8e au titre 2017 avec 374 points



Bien parti de la 11e place sur une piste mouillée comme il les aime, Jean-François Dumoulin a su se hisser rapidement vers le top-5 dès le premier tour de piste. Toutefois, des ennuis mécaniques le reléguèrent à la 14e place en fin de course.



Les changements apportés lors des essais du samedi avaient transformé comportement de la voiture. Selon Jean-François, « Nous avons changé les quatre amortisseurs, la position de la barre Panhard et relevé l’avant de la voiture, tout pour se donner une voiture efficace pour les 200 km de la course. »



« Après avoir doublé six voitures dans le premier tour, la voiture a graduellement perdu son adhérence à l’arrière sur le sec. Pire encore, la boîte devint difficile à utiliser, ralentissant sérieusement la voiture et nous laissant 14e à l'arrivée. », expliquait le pilote.



Brandon White – 14e en course, 35e au titre 2017 avec 54 points



Course amusante comme à l’habitude pour ce pilote qui sait s'amuser en piste, même malgré un problème mécanique à quelques tours de l’arrivée.

Pos. Grille No. Pilote Tours 1 1 74 Kevin Lacroix 51 2 3 18 Alex Tagliani 51 3 6 27 Andrew Ranger 51 4 2 95 Anthony Simone 51 5 5 47 L.P. Dumoulin 51 6 24 32 Alex Labbe 51 7 8 22 Marc-Antoine Camirand 50 9 4 17 D.J. Kennington 50 11 12 76 Cayden Lapcevich 50 14 11 4 J.F. Dumoulin 49 22 20 99 Brandon White 42

Pos Pilote Points Courses Victoires 1 Alex Labbe 470 11 4 2 Kevin Lacroix 444 11 4 3 Cayden Lapcevich 422 11 2 4 D.J. Kennington 421 11 0 5 L.P. Dumoulin 417 11 0 6 Alex Tagliani 405 11 1 7 Andrew Ranger 384 10 0 8 J.F. Dumoulin 374 11 0 12 Donald Theetge * 221 6 0 15 Marc-Antoine Camirand 148 4 0

Raphaël Lessard - 3e au Winchester 100 en Super Series ARCA/CRA



Pour la fête du Travail, Raphaël Lessard, pilote originaire de St-Joseph-de-Beauce, s’illustrait sur l’ovale du Winchester Speedway en Indiana lors du Winchester 100. C’est aux termes des 100 tours que le pilote de développement Toyota (TRD) est monté sur la troisième marche du podium dans la Super Série ARCA/CRA.

Qualifié 6e, Raphaël a tout de suite monté dans le Top 5, le jeune pilote fut ensuite victime d'un accrochage et dut regagner les puits pour effectuer des réparations puis revenir en piste à bord d’une voiture maintenant moins performante pour essayer de jouer la victoire.



Déjà remonté 5e au 20e tour. Raphaël passa à la 3e place au 63e tour puis en 2e place au 73e tour, avant de retomber 3e, où il termina la course.

Patrick Dusseault – Deux 6e places en Porsche GT3 Cup

Patrick Dussault a terminé son excellente saison 2017 ce week-end passé, en participant aux trois courses de la série Porsche GT3 Cup au Canadian Tire Motorsport Park.



Lors de la course du vendredi, Dussault s’est bien battu pour conserver sa 5e position, mais est tombé 6e à quelques minutes de la fin de la l’épreuve. Parti 6e le samedi, Patrick a su conserver cette position jusqu'à la fin de la course.

Le dimanche, la dernière course de la saison, lancée sur piste détrempée, vit le pilote heurter un mur de pneus au second tour de piste, le forçant à l’abandon.

Nicholas Latifi en F2 à Monza – 7e podium cette année



Mal à l’aise dans la voiture, le pilote torontois ne put faire mieux que 14e lors de la qualification, à l’instar de plusieurs autres pilotes normalement plus rapides.

Passé de 14e à 9e au premier tour de la course du samedi, Latifi passa ensuite à la 8e position avant de faire son arrêt réglementaire au 17e tour pour monter un jeu de pneus neufs.

Une relance tardive et une attaque irrésistible le virent finir 4e , puis 3e après l’exclusion d’un pilote devant lui, en plus d’avoir inscrit le tour le plus rapide de la course.

Lors de la course du dimanche, Latifi se battait pour la 5e place après son départ de la 6e place sur la grille. Les pneus dégradés en fin de course le forçat à ralentir et même à passer tout droit à la première chicane à deux reprises, le laissant 16e en fin de course.

Nick Wittmer et Samantha Tang – Victoire et podium pour ST Racing au Circuit Of The Americas Meilleur weekend de cette saison pour ST Racing, alors que l’équipe récoltait un podium samedi et une victoire le dimanche.

Le samedi, Nick Wittmer a pris le départ de la 3e place et se retrouvait 2e dès le second passage, puis premier au 8e tour. Un bel échange de positions bien propre permit à Wittmer

de terminer la course sur le podium.

Pour sa part, Samantha Tang passa à travers quelques déboires et incidents avant de terminer 14e, un excellent résultat pour la jeune pilote encore en apprentissage de son

métier.

Le dimanche, Nick Wittmer a pris le départ de la position de tête puis tout extrait de sa BMW M235R pour signer une victoire de bout en bout.

Treizième sur la grille, Samantha éprouva quelques ennuis avec la voiture avant de revenir à une bonne santé et laissant Tang remonter à la 14e position au quadrillé.