Série NASCAR Pintys – Saint-Eustache, 12e ronde de13

Alex Labbé – Gagnant, meneur pour le titre 2017 avec 518 points

Une autre course « ruinée » par la nette domination d’Alex Labbé. Ce dernier et son équipe avaient mis en place une stratégie de course qui ne laissait rien à ses concurrents et tous les atouts dans leurs mains : départ en première ligne avec une voiture sans vice, arrêt au 40e tour pour carburant seulement, passage en première place au 82e tour et domination jusqu’à la fin de la course après avoir pris un tour sur tout le monde sauf la voiture en 2e place.

Il s’agissait de la 5e victoire en 12 courses pour Alex cette saison, toutes sur pistes ovales. Ajoutez les 4 victoires de Kevin Lacroix sur circuits routiers à ce total, et il ne reste que quatre victoires à partager parmi les quelque cinq autres pilotes qui participent à toutes les courses de la série.

Mario Gosselin et son équipe ont accompli un sans-faute magistral avec le jeune pilote qui se retrouvera vraisemblablement en série NASCAR Xfinity pour la saison 2018.

Donald Theetge – 2e en course, 11e au titre avec 264 points (saison partielle)

Les amateurs de stockcar, surtout en ACT, connaissent la valeur de Donald Theetge comme pilote. Cette année, le Québécois a décidé de louer une voiture de Scott Steckly et de participer aux rondes de la série NASCAR Pijnty’s courues sur piste ovale. Bien lui en prit, car le vétéran pilote en a mis plein la vue à tous les amateurs, tirant le maximum des l’excellente voiture no 22 préparée par l’ex-champion de la série.

Troisième lors des essais, Theetge a maintenu cette position lors de la qualification et jusqu’à la première neutralisation. Il visita alors les puits pour prendre assez de carburant pour terminer la course, moyennant un peu de gestion intelligente de sa part en route vers le drapeau à damier. Le long relai de 174 tours a alors empêché Theethe de s’arrêter sous neutralisation pour monter un jeu de pneus neufs. Ce dernier termina en 2e position forcé à gérer pneus maintenant à l’agonie et carburant. Tout se passa bien pour ce pilote d’expérience qui termina 2e et le seul à ne pas avoir perdu un tour à Alex Labbé.

Cayden Lapcevich – 3e en course, 3e au titre avec 462 points

Course en cascade pour le champion en titre, avec remontée énergique après un incident, puis perte d’un tour au meneur de la course, et une place bien méritée sur le podium à bord d’une voiture qui avait beaucoup souffert tout au long des 250 tours de la course.

Kevin Lacroix – 4e en course, 2e pour le titre avec 485 points

Cette 12e manche de la série Pinty’s s’annonçait bien pour le pilote local, avec une pole en qualification.

Le pilote de Saint-Eustache s’empara de la première place dès le départ de la course, et y restant jusqu’au 82e tour, après un arrêt pour faire le plein qui devait l’amener à la fin de la course. Avec les 174 derniers tours complétés sans neutralisation. Kevin fut forcé à compléter toute la course de 250 tours sur le même jeu de pneu. Lacroix termina tout de même 4e sur des pneus à l’agonie à l’aide d’une superbe démonstration de pilotage.

Sa 4e position le maintient à la deuxième place dans la course au titre avec 33 points de retard sur le Alex Labbé, et 23 points d’avance sur Cayden Lapcevich.

LP Dumoulin – Cinquième en course, et 5e pour le titre avec 456 points

Une pression trop basse des pneus avant limita LP à un seul tour rapide lors de la qualification, ce qui lui mérita tout de même le 5e temps sur la grille. Par contre, il se voyait contraint à aborder la course pas tout à fait à point, surtout sur les longs relais en fin de course. Heureusement, l’équipe comptait aussi sur une baisse de température au coucher de soleil pour ravigoter la voiture en fin de course.

De plus, la voiture devint de plus en plus physique à piloter au fil de la course. Un Louis-Philippe en grande forme adapta son pilotage et pu même remonter vers une brillante 5e place en fin de course, assortie d’une belle explication avec son frère, également en grande forme, lors des 20 derniers tours de piste. Il s’agissait de la cinquième visite dans le Top-5 pour le pilote de Trois-Rivières, secondé par une équipe de plus en plus performante.

JF Dumoulin – 6e en course, 8e pour le titre avec 412 points

Jean-François Dumoulin attaqua la qualification avec le couteau entre les dents, tellement qu’il aborda le premier virage un tantinet trop rapidement, surchargeant les pneus avant afin de rester en piste. Lors de son second tour chronométré, les pneus avant maintenant avariés l’ont forcé à adoucir son attaque, au point d’y laisser au moins 0,1 sec. Ayant perdu un total de 0,2 sec sur les deux tours, Jean-François se retrouvait 10e sur la grille, mais à seulement 0,425 sec de la pole et, surtout, avec une machine bien réglée pour la fin de la course.

Jean-François se transforme en tigre en fin de course, un avantage hérité de la course d’endurance qui combine gestion des freins et pneus, adaptation aux conditions de la voiture et de la piste, concentration et agressivité pure. « Le sous-virage déjà présent en qualification était à peine présent en début de course. J’ai pu m’adapter, puis augmenter le rythme et remonter jusqu’en sixième position pour les derniers 20 tours de piste. La voiture était maintenant plus rapide que celles des meneurs, une avancée importante pour l’équipe et les partenaires, je me suis même payé une partie de plaisir à tenter de doubler mon frère Louis-Philippe en fin de course tout en assurant que les deux voitures seraient en bonne santé pour la fin de la course. », expliquait le pilote à sa descente de la voiture.

DJ Kennington – 7e en course, 4e au titre 2017 avec 458 points

Après avoir changé tous les réglages après les essais du midi, DJ se qualifia 6e sur ce circuit qu’il connait à fond. Remontée à la 3e place lors de son premier arrêt pour le plein, l’équipe toucha aussi aux réglages de la suspension, quitte à y revenir lors de l’arrêt suivant que toutes les équipes anticipaient.

Un relai de 174 tours a amené tout le monde à la fin de la course a enlevé à toutes les équipes l’occasion de revenir aux puits pour monter des pneus neufs. Cette tournure a puni Kennington, dont la voiture devenait sous-vireuse sur les longs relais, lui coutant quelques positions et le laissant 7e en fin de course après de gros efforts pour s’adapter aux vices de comportement de la machine.

Andrew Ranger – 8e en course, 7e pour le titre 2017 avec 384 points

La journée d’Andrew ne s’annonçait pas facile après des essais peu satisfaisants. Le travail de l’équipe avant la qualification améliora la situation, mais sans vraiment régler les problèmes de fond, laissant Andrew 8e sur la grille de départ.

Andrew doubla deux voitures avant son premier arrêt pour essence et petits changements aux réglages. Un second passage aux puits à la mi-course permit de monter des pneus neufs et de continuer les efforts pour améliorer le comportement de la voiture. Vint ensuite le relai de 174 tours qui amena la voiture encore imparfaite à la 8e place au final.

Alex Tagliani – 10e en course, 6e pour le titre avec 439 points

Alex a connu une journée difficile samedi passé, un douloureux mal de dos limitant sa mobilité, son endurance et la précision de son pilotage. Qualifié 9e, Tagliani a fait son possible, s’arrêtant en début de course pour faire le plein. Le long relai des 174 derniers tours a ensuite amené tout le monde à la fin de la course sans donner aux pilotes l’occasion de s’arrêter sous neutralisation pour des pneus neufs.

Pour sa part, Alex a souffert en protégeant sa position avec des pneus de moins en moins efficaces, terminant 10e au final.

Simon Dion-Viens – 12e en course, 15e pour le titre avec 237 points (saison partielle)

Brandon White – 13e en course, 27e pour le titre avec 85 points (saison partielle)

Comme à l’habitude, le pilote de Kahnawake s’est payé une belle traite à Saint-Eustache, roulant 193 tours avant de devoir s’arrêter sur bris mécanique. Brandon roule de plus en plus vite à chaque sortie sur sa machine « familiale » et espère revenir la saison prochaine et viser un ou deux Top-10 au fil de la saison.

Télévision : Cette course sera télédiffusée au réseau TSN le samedi 16 septembre à 14h et à RDS le 7 octobre à 15 h.

Résultats Saint-Eustache – Course 12 de 13

Pos. Grille No. Pilote Tours 1 2 32 Alex Labbé 250 2 4 22 Donald Theetge 250 3 11 76 C. Lapcevich 249 4 1 74 Kevin Lacroix 249 5 7 47 L-P Dumoulin 249 6 10 04 J-F Dumoulin 249 7 6 17 DJ Kennington 249 8 8 27 Andrew Ranger 248 10 9 18 Alex Tagliani 246 12 13 25 S. Dion-Viens 237 13 15 99 Brandon White 193 16 14 9 Charles Harvey 63

Points pour le titre 2017

Pos Pilote Points Courses Victoires 1 Alex Labbe 518 12 5 2 Kevin Lacroix 485 12 4 3 Cayden Lapcevich 462 12 2 4 D.J. Kennington 458 12 0 5 L.P. Dumoulin 456 12 0 6 Alex Tagliani 439 12 1 7 Andrew Ranger 420 11 0 8 J.F. Dumoulin 412 12 0 11 Donald Theetge * 264 7 0 15 Simon Dion-Viens 170 5 0 16 Marc-Antoine Camirand 148 4 0 27 Brandon White 85 3

DTM au Nürburgring



Bruno Spengler – 4e le dimanche



Qualifié 4e, l’équipe de Bruno a su étirer son premier relai avant de monter des pneus efficaces pour la fin de la course. « Notre stratégie de course a marché à la perfection. En plus, la voiture était parfaite, ce qui m’a permis de remonter de la 9e à la 4e place en fin de course. Une fin de semaine motivante pour toute l’équipe, » déclarait Spengler après la course.



Robert Wickens – Premier le dimanche



Première victoire cette saison pour le Torontois après un départ de la 3e position sur la grille. Il s’agissait de sa 6e victoire en 80 courses en série DTM.

« J’ai du me battre tous les instants contre un Marco Wittman en grande forme aujourd’hui. »

À quatre rondes de la fin de la saison, on dénombre dix pilotes encore dans le coup pour remporter le titre pilote 2017.

Bruno Spengler se retrouve 12e dans la course au titre, avec 74 points, 62 derrière le meneur, Mattias Ekström. Pour sa part, Robert Wickens occupe le 7e rang avec 100 points accumulés.