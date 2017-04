RDS.ca

Après avoir été contraint à l’abandon dès le premier tour du Grand Prix de Chine présenté la fin de semaine dernière à Shanghai, Lance Stroll s’apprête à retourner en piste alors que le grand cirque de la Formule 1 se déplace du côté du Royaume de Bahreïn dans le Golfe persique.

Parti de la 10e position en Chine, le pilote québécois a été sorti de piste à la sortie du 10e virage après avoir été accroché par le vétéran Sergio Perez. Les commissaires n’ont ensuite pas imposé de sanction au Mexicain, mais Stroll refuse de pointer du doigt son rival de chez Force India.

« Je me donne la règle de rester fâché pendant 10 minutes et après, je mets tout cela derrière moi, a avoué Stroll, jeudi, à la veille des premiers essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Je n’aurais rien pu faire d’autre. J’ai ensuite commencé à penser à la prochaine course.

Si plusieurs observateurs ont paru surpris de voir Stroll accéder à la troisième et dernière séance de qualifications à sa deuxième course seulement, le principal intéressé savait que sa Williams avait le potentiel pour réaliser de bons résultats dès le commencement de la saison.

« Je ne suis pas surpris, car je savais que nous pouvions le faire. L’idée, c’était de mettre les choses en place, a dit Stroll. À Melbourne, nous n’avions pas eu [des essais libres normaux], mais quand nous avons le temps, c’est le genre de résultat que nous sommes capables d’avoir. »