Le pilote québécois Lance Stroll a bien hâte à cette fin de semaine alors qu’il découvrira pour la première fois le Grand Prix du Mexique, le tout, à son anniversaire.

Celui qui célèbrera ses 19 ans dimanche, lors de la course, a beaucoup entendu parler du circuit.

« J’ai particulièrement hâte de découvrir la section sur la piste avec le stade où les partisans sont réunis, a indiqué Stroll lors d’une entrevue avec The Checkered Flag. Je sais que l’atmosphère sera incroyable et je n’en peux plus d’attendre afin de la ressentir à mon tour. »

« Ce sera également une fin de semaine spéciale pour moi puisque je fêterai mes 19 ans alors que je serai en piste pour la course », a-t-il ajouté.

Stroll n’a pu inscrire de point lors de sa dernière sortie au Grand Prix des États-Unis. Ce dernier a terminé en 11e position sur le circuit d’Austin au Texas, tout juste derrière Daniil Kvyat.

Au classement général des pilotes, Stroll occupe le 12e rang avec une récolte de 32 points. Il accuse un retard de deux points sur Nico Hulkenberg et de quatre sur son coéquipier chez Williams, Felipe Massa.