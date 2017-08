AFP

SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique - Le fils de Michael Schumacher pilotera l'une des anciennes monoplaces de son père avant le Grand Prix de Belgique dimanche, pour célébrer le 25e anniversaire de la première victoire de l'Allemand en F1, à Spa-Francorchamps, a-t-on appris jeudi dans un communiqué.

Mick Schumacher, 18 ans, effectuera un tour d'honneur sur le circuit ardennais au volant de la monoplace Benetton avec laquelle le septuple champion du monde à remporté son premier titre mondial en 1994.

« Il n'y avait aucun doute dans mon esprit, je voulais le faire », a réagi le jeune homme, qui court actuellement en Formule 3, cité dans ce communiqué.

Michael Schumacher, 48 ans, n'a plus été vu en public depuis avoir été grièvement blessé à la tête lors d'un accident de ski en 2013.

Après deux sacres avec Benetton en 1994 et 1995, « Schumi » a remporté le titre mondial à cinq reprises entre 2000 et 2004 avec Ferrari. Après une première retraite en 2006, il a retrouvé les circuits avec Mercedes entre 2010 et 2012, sans toutefois le même succès.

Il affiche à son palmarès 91 victoires en F1, la première en Belgique en 1992, la dernière en Chine en 2006.