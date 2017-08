AFP

SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique - Le Brésilien Felipe Massa, brièvement retraité fin 2016 mais revenu aux affaires en 2017 pour remplacer Valtteri Bottas chez Williams, « ne voit pas de raison de ne pas continuer » en F1 la saison prochaine, a-t-il affirmé jeudi.

« Je suis satisfait de la façon dont j'ai piloté pendant la première partie de saison, a-t-il expliqué en conférence presse avant le Grand Prix de Belgique. Je ne vois pas de raison de ne pas continuer si j'en ai l'opportunité. »

Forfait après les essais libres du précédent GP, en Hongrie fin juillet, à cause de vertiges vraisemblablement dus à un problème d'oreille interne, le vétéran de 36 ans a été déclaré apte jeudi à prendre le départ en Belgique, à la suite d'un examen médical de la part de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

« J'avais la tête qui tournait. Et pas seulement dans la voiture, quand je m'allongeais aussi, a-t-il raconté jeudi. Le problème, c'est que ça ait eu lieu pendant un week-end de course [...] Je n'étais pas en état de courir, mais je me sens bien maintenant. »