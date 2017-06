AFP

BAKOU, Azerbaïdjan - Ceux - et ce - qu'il faudra surveiller pendant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, huitième manche de la saison 2017 de Formule 1, disputé dimanche sur le circuit urbain de Bakou.

Ocon-Pérez, la paix des braves?

À Montréal, lors du Grand Prix du Canada, le Français Esteban Ocon et le Mexicain Sergio Pérez se sont livré une lutte sans merci à bord de leurs Force India roses, reconnaissables parmi mille monoplaces. Alors que son équipe le lui demandait, « Checo » Pérez a catégoriquement refusé de laisser passer son coéquipier pour lui permettre de tenter de dépasser la Red Bull de Daniel Ricciardo, alors 3e de la course. « Il y a eu des discussions à la radio pour changer nos positions avec Esteban, mais mon rythme était bon et j'étais longtemps à la lutte avec Daniel », s'est défendu le Mexicain. L'Allemand Sebastian Vettel a profité de l'explication pour remonter à la 4e place, laissant les deux pilotes se chamailler pour la 5e. Finies les consignes d'équipe? Pas sûr. Pérez et Ocon sont autorisés à « conduire librement », assure le patron Vijay Mallya, avec toutefois un oeil sur les intérêts de Force India. Résultat attendu lors des qualifications, puis en course, avec des opportunités de dépasser.

Bottas sous pression

Avec les Finlandais en Formule 1, que ce soit Kimi Raïkkönen ou Valtteri Bottas, on est habitué à ne voir transparaître aucune émotion. Mais le pilote Mercedes commence à sentir pas mal de pression, alors que son contrat avec le triple tenant de la couronne mondiale des constructeurs expire à la fin de l'année. Le directeur exécutif Toto Wolff admet une « situation inconfortable » pour le Finlandais. De son côté, Bottas est conscient que son baquet est convoité. « Presque tous les pilotes aimeraient être chez Mercedes, je vais donc devoir être très performant pour rester », a-t-il confié au site Motorsport.com. Surprenant vainqueur en Russie fin avril, il a un peu marqué le pas ensuite (abandon en Espagne et 4e à Monaco), mais arrive à Bakou avec un nouveau podium, 2e à Montréal derrière son coéquipier, le Britannique Lewis Hamilton.

Enfin des points pour Alonso?

L'Espagnol Fernando Alonso n'a toujours pas marqué le moindre point en F1 cette saison à bord de sa McLaren-Honda défaillante. Et le double champion du monde ne se fait pas trop d'illusions pour la course à venir. « Après avoir été si proche d'inscrire notre premier point au Canada et subi un nouvel abandon, nous arrivons à Bakou avec encore plus de détermination, mais ce n'est pas un secret, on s'attend à un week-end délicat », a-t-il expliqué. Les rumeurs vont bon train dans le paddock sur son éventuel départ en fin de saison et la presse espagnole évoque son compatriote Carlos Sainz Jr, actuellement chez Toro Rosso, comme potentiel remplaçant.

Sauber remercie Kaltenborn

Le fond d'investissement suisse Longbow Finance, propriétaire de l'écurie Sauber, a remercié dans la nuit de mercredi à jeudi « avec prise d'effet immédiat » sa directrice principale, l'Autrichienne Monisha Kaltenborn, « en raison d'opinions divergentes ». Première femme à diriger une écurie de F1, Kaltenborn était directeur principal de Sauber depuis 2012 et paie les résultats décevants de ses pilotes: l'Allemand Pascal Wehrlein, 8e du Grand Prix d'Espagne à Barcelone, a marqué les seuls points (4) de l'écurie cette saison, alors que le Suédois Marcus Ericsson n'a pas encore terminé une course dans les dix premiers.