AFP

SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique - Ceux - et ce - qu'il faudra surveiller pendant le Grand Prix de Belgique, douzième manche de la saison 2017 de Formule 1, disputé dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps :

Ricciardo et Verstappen réconciliés?

On avait laissé Daniel Ricciardo et Max Verstappen brouillés à l'issue du GP de Hongrie, la faute au second, coupable d'avoir éperonné son coéquipier chez Red Bull dès le premier virage, provoquant son abandon. « Une erreur d'amateur » pour laquelle « il n'y a pas d'excuse », avait réagi à chaud l'Australien. Depuis, Verstappen s'est excusé - en privé et sur les réseaux sociaux - et la situation est réglée, ont fait savoir les principaux intéressés, ainsi que leur « boss » Christian Horner. On aura quand même un oeil sur le duo, au sein duquel on attend des frictions depuis les premiers coups d'éclat du Néerlandais de 19 ans l'an dernier.

McLaren sur sa lancée?

À Budapest, McLaren a récolté neuf points en une course, contre deux seulement depuis le début de la saison, en plaçant ses deux pilotes dans le top-10 (l'Espagnol Fernando Alonso a terminé 8e et le Belge Stoffel Vandoorne 9e). Un sursaut inespéré après un début de saison à l'exact opposé des ambitions de l'écurie de Woking. Reste à voir comment Honda continuera de remédier au manque de puissance et aux défaillances chroniques de son moteur. C'est impératif si McLaren veut conserver Alonso, en fin de contrat, dans ses rangs l'an prochain.

Qui sur la grille en 2018?

Qui roulera en F1 l'an prochain? Et surtout pour quelle écurie? La prolongation en 2018 du contrat du Finlandais Kimi Räikkönen avec Ferrari, annoncée mardi, a donné de précieuses indications. La Scuderia devrait logiquement conserver également l'Allemand Sebastian Vettel. On voit mal le leader du Championnat du monde, également en fin de contrat, s'en aller, même si rien n'a été officialisé de ce côté. Ni Verstappen ni Ricciardo n'iront donc à Maranello. Pas plus que le Mexicain Sergio Pérez (Force India). Du côté de Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton est engagé jusqu'à fin 2018, le Finlandais Valtteri Bottas donne satisfaction et peut espérer une prolongation. Le grand chambardement chez les tout meilleurs est donc remis à 2019. Points d'interrogations, par contre, sur l'avenir de l'Espagnol Fernando Alonso, peu satisfait des performances de sa McLaren-Honda, du Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) et du Britannique Jolyon Palmer (Renault), aux résultats décevants. Le revenant polonais Robert Kubica et les espoirs monégasque Charles Leclerc et français Pierre Gasly sont sur les rangs.

Bon anniversaire Ocon!

« Il y a un an, je prenais le départ de mon premier GP de F1 à Spa. Un rêve devenu réalité, ce moment était magique et j'ai l'impression que c'était hier », s'est remémoré Esteban Ocon en début de semaine sur les réseaux sociaux. Initié chez Manor, le Français a pris du galon chez Force India (4e au classement des constructeurs) en 2017 et impressionne par ses résultats. En onze courses, il n'a terminé qu'une fois hors des points et rivalise de plus en plus souvent avec son coéquipier plus expérimenté, Checo Pérez. Sûr qu'il aura à coeur de s'offrir un beau cadeau sur la mythique piste belge pour célébrer comme il se doit ce premier anniversaire.