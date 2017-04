AP RDS.ca

LE CLASSEMENT DU GP DE BAHREÏN

SAKHIR, Bahreïn - Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a freiné la remontée de son rival chez Mercedes Lewis Hamilton et remporté le Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn, dimanche, le propulsant du même coup seul en tête du championnat des pilotes.

Hamilton était plus rapide que l'Allemand en fin de course, mais il a manqué de temps et s'est finalement contenté de la deuxième place devant son coéquipier Valtteri Bottas, détenteur de la pole position. Il s'agissait du 11e podium de la carrière du Finlandais.

« La voiture était formidable à conduire, a mentionné Vettel. Lewis a constitué une véritable menace vers la fin, et avec le trafic en piste on ne sait jamais. »

Vettel, qui s'est élancé de la troisième place sur la grille de départ, a ainsi savouré sa deuxième victoire en trois courses, après celle acquise en Australie. Il s'agissait également de sa 44e victoire en carrière.

« Nous devons nous assurer de poursuivre dans la même direction. Mais pour l'instant, il faut reconnaître que l'équipe a fait du très, très bon travail, a déclaré l'Allemand. J'avais une bonne sensation hier (samedi), et après quelques tours aujourd'hui (dimanche) je savais que tout était en place. »

Bottas a connu un excellent départ, mais Hamilton a été surpris par le rythme de Vettel, qui l'a dépassé dans le premier virage.

« J'ai manqué de rythme aujourd'hui, et nous devons trouver la source du problème, a expliqué Bottas. C'était une course très hasardeuse aujourd'hui. J'ai dû composer avec le survirage de ma voiture pendant toute la course. »

Les espoirs qu'Hamilton puisse l'emporter se sont atténués lorsqu'il a écopé d'une pénalité de cinq secondes après avoir intentionnellement nui au pilote Red Bull Daniel Riciardo dans la ligne des puits

« C'était vraiment de ma faute dans la ligne des puits, donc je m'excuse à mon équipe pour avoir perdu du temps à cet endroit-là, a évoqué le Britannique. Ferrari a fait du bon boulot aujourd'hui. »

Le coéquipier de Vettel chez Ferrari, Kimi Räikkönen, a abouti au pied du podium, tandis que Ricciardo a complété le top-5.

Felipe Massa a suivi au sixième rang. Son coéquipier chez Williams, Lance Stroll, a été contraint à l'abandon à la suite d'un accrochage avec le pilote Toro Rosso Carlos Sainz au 13e tour. Responsable de cet accident selon les commissaires de piste, Sainz a écopé d'une pénalité de trois places sur la grille de départ du prochain Grand Prix.

On a senti un respect mutuel entre Hamilton, le triple champion du monde de F1, et Vettel, le quadruple champion du monde, et le pilote Mercedes n'a pas hésité à lui serrer la main après la course.

Vettel a conclu l'épreuve de 57 tours en une heure, 33 minutes et 53 secondes, en route vers sa troisième victoire au Bahreïn après celles acquises chez Red Bull en 2012 et 2013.

Le thermomètre a indiqué 24 degrés Celsius et un léger vent soufflait au départ de la course, à 18h heure locale. Celle-ci s'est terminée sous les réflecteurs.

« La dernière portion du dernier tour, avec les feux d'artifice... J'adore mon boulot », s'est exclamé Vettel, visiblement ému, sur le podium.

Le prochain Grand Prix de F1 aura lieu à Sotchi, en Russie, dans deux semaines.

Stroll pas très volubile après son 3e abandon consécutif

Lance Stroll encore forcé à l'abandon à Bahreïn