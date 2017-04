AFP

SHANGHAI, Chine - Un membre de son équipe a beau l'avoir appelé « Nico » par erreur, Valtteri Bottas, remplaçant de Rosberg chez Mercedes, était loin des performances du champion du monde en titre lors du Grand Prix de Chine, dimanche à Shanghai.

Loin même de son niveau habituel, avec une « erreur d'amateur », dans les tout premiers tours de piste, qui l'a condamné à une maigre sixième place au vu de ses ambitions et de celles de son écurie.

« C'est de ma faute, j'ai perdu trop de points aujourd'hui », a réagi le Finlandais, penaud.

Le week-end avait pourtant bien commencé pour lui, qualifié avec le troisième temps samedi, derrière son coéquipier Lewis Hamilton et l'Allemand de Ferrari Sebastian Vettel, comme au GP d'Australie fin mars, terminé sur la troisième marche du podium.

Mais il a hypothéqué ses chances dans une sortie de piste pour le moins embarrassante au sixième tour.

Bottas évoluait alors en cinquième position derrière la voiture de sécurité, sortie au quatrième tour après l'accident du novice italien Antonio Giovinazzi, remplaçant de Pascal Wehrlein chez Sauber.

Voici comment il raconte la suite: « J'essayais de chauffer mes pneus autant que possible (en zigzaguant très rapidement, ndlr) mais j'y suis allé trop fort et je suis parti en tête-à-queue. Après ça, il était très compliqué de ramener les pneus à la bonne température ».

Dans la manoeuvre, le Finlandais a rétrogradé à la douzième place, se condamnant à une chevauchée vers la tête de la course, occupée de bout en bout par Hamilton.

« Nico... euh Valtteri »

C'est alors que, pour couronner le tout, un membre de son équipe l'a confondu avec Nico Rosberg, son illustre prédécesseur qui s'est retiré des circuits après avoir conquis son premier titre mondial la saison dernière!

47e tour, Bottas est remonté au sixième rang, Mercedes pense qu'il peut encore passer Räikkönen et Ricciardo et le lui fait savoir. « Nous avons le potentiel pour la quatrième place ici Nico... euh Valtteri, donc continue de pousser », lui lance-t-on par radio.

Il n'y parviendra pas.

Pas rancunier, le pilote a présenté ses excuses une fois la ligne d'arrivée franchie: « Vraiment désolé de cette erreur d'amateur, les gars. Je me rattraperai lors de la prochaine course ».

Une promesse dont Toto Wolff, le patron de Mercedes, ne semblait pas douter dimanche.

« On voyait pendant la course qu'il était dans le rythme, a assuré l'Autrichien. Il a réalisé les mêmes temps au tour que Lewis (Hamilton, vainqueur du GP, ndlr) à plusieurs reprises, mais quand vous avez perdu autant de places, que vous n'êtes plus dans le groupe de tête et qu'il faut vous remettre mentalement, c'est vraiment compliqué. »

« Mais il a sans aucun doute assez de caractère pour se remettre de cette situation », a-t-il poursuivi. « C'est la deuxième course de la saison, il en reste dix-huit. Il faut analyser et oublier. »

Pour cela, le Finlandais, quatrième au classement des pilotes derrière Hamilton et Vettel, à égalité, et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen, aura bien peu de temps. Le championnat se poursuit dès ce week-end à Bahreïn, troisième manche de la saison.