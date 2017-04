RDS.ca

Lance Stroll a dû abandonner après une sortie de piste dès le premier tour lors du Grand Prix de Chine, remporté par le Britannique Lewis Hamilton.

Stroll, qui était parvenu à conserver sa 10e place du départ après quelques virages, a vu l'arrière de sa monoplace être accroché par Sergio Perez à la sortie du 10e virage, ce qui a provoqué un tête-à-queue le menant dans le bac à gravier.

Stroll suivait une trajectoire normale et Perez a tenté de prendre l'intérieur alors qu'il ne semblait pas avoir d'occasion réaliste d'effectuer un dépassement. Les commissaires n'ont toutefois pas imposé de sanction à Perez.

« En ce moment, je suis déçu. J'étais à l'avant et je savais que j'avais l'avantage dans le virage. De toute façon, il fallait bien que je tourne à un certain moment. C'est malheureux », a-t-il regretté, en précisant qu'il avait subi une crevaison et un bris de suspension du côté arrière gauche de la voiture.

Hamilton, qui s'est élancé de la pole position, a savouré 54e victoire en carrière, et sa première cette saison. Il a ainsi rejoint le pilote Ferrari Sebastian Vettel en tête du classement au championnat du monde avec 43 points.

Vettel, qui avait gagné le Grand Prix d'Australie le mois dernier, a fini deuxième à 6,250 secondes du Britannique, devant le pilote Red Bull Max Verstappen. Ce dernier a effectué une remontée spectaculaire après avoir pris le départ de la 17e place.

Son coéquipier chez Red Bull, Daniel Ricciardo, lui a livré une belle lutte, mais il a abouti au pied du podium. Le pilote Ferrari Kimi Raikkonen a complété le top-5.

La déception de Stroll

Le Québécois âgé de 18 ans partait de la 10e place sur la grille de départ, une première pour lui en carrière puisqu'il s'était élancé du fond de la grille en mars à Melbourne.

Au départ, le circuit était détrempé de manière très inégale, entraînant de nombreux maux de tête pour les ingénieurs des équipes quant au choix de gommes pour leurs pilotes. Certains ont opté pour des pneus super-tendres, alors que d'autres - dont Stroll - ont choisi les intermédiaires.

« J'ai connu un bon départ, même si la piste était piégeuse à cause des conditions, a expliqué Stroll. J'ai bien négocié les premiers virages, mais malheureusement je me suis fais accrocher. »

Il s'agissait de son deuxième abandon en autant de courses, puisque Stroll avait aussi été contraint de se retirer au 43e tour du Grand Prix d'Australie le mois dernier en raison d'un problème avec ses freins. Néanmoins, Stroll ne voulait pas se laisser abattre.

« Bien sûr que c'est difficile (d'accepter ce résultat-là), mais je crois qu'on peut tirer des leçons positives de ce week-end, a confié Stroll. J'ai connu une bonne séance de qualifications et il faut se rappeler que nous n'en sommes qu'à la deuxième course de la saison. Il y aura encore plusieurs occasions de se reprendre, donc je ne m'en fais pas. »

Stroll devra rapidement tourner la page sur cette déception puisqu'il prendra part au Grand Prix du Bahreïn dès le week-end prochain.

Détails et mises à jour à venir.