MONTRÉAL – Depuis plusieurs années, Lance Stroll doit composer avec des critiques à son sujet et son premier podium en Formule Un s’est avéré une belle occasion de répliquer aux commentaires négatifs de Jacques Villeneuve.

En devenant la plus jeune recrue à grimper sur une marche d’un podium en F1 et le deuxième plus jeune pilote à y parvenir (à 18 ans et 239 jours), Stroll pouvait bien se permettre d’y aller de cette remarque quand il a été questionné sur le sujet.

« Je m’en fous de ce qu’il a dit, Jacques est tout le temps négatif », a réagi Stroll d’emblée.

« Il dit plein de choses et c’est encore le cas sur l’histoire entre (Lewis) Hamilton et (Sebastian) Vettel. Plusieurs personnes ne pensent pas comme lui. Tout le monde a son opinion et je ne peux pas changer ça donc je me concentre sur mes affaires. Ce qui se dit dans les médias, ce n’est pas vraiment mon affaire », a-t-il poursuivi.

Cela dit, ne trouve-t-il pas dommage que Villeneuve, en tant qu’ancien pilote canadien en Formule Un, ne le supporte pas davantage?

« Je ne suis pas surpris, je ne le connais pas si bien. Il peut dire ce qu’il veut. J’ai déjà entendu qu’il ne m’a jamais vraiment supporté dont l’an dernier quand j’ai gagné le championnat en F3, il voyait des excuses pour expliquer mon titre. Cette année, quand j’ai connu des moments plus difficiles, il m’a rabaissé. Ce n’était donc pas surprenant pour moi d’apprendre ce qu’il a dit. C’est ainsi, ça ne me dérange pas vraiment. Ce qui est important, ce sont les personnes autour de moi », a commenté le pilote Williams.

Plus tard dans le point de presse téléphonique, Stroll a discuté de son appréciation de longue date pour Michael Schumacher et il aurait été facile d’y lire un message pour Villeneuve dans sa réponse.

« C’est l’exemple d’un vrai champion sur la piste et à l’extérieur. Il ne réagit jamais avec trop d’émotions. Il a les pieds sur terre et il est demeuré humble, il faut respecter ça », a cerné Stroll sur l’Allemand.

Stroll, qui se classe au 12e rang du championnat des pilotes avec 17 points, poursuivra sa saison avec la portion européenne du calendrier. Ce segment de cinq courses en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Belgique et en Italie pourrait lui sourire.

« Maintenant, je connais les circuits donc c’est bien. Dès la première pratique, je peux réussir des temps rapides au lieu de me familiariser avec la piste », a convenu Stroll.

Combien de temps pour maîtriser la F1 entièrement?

La troisième place savourée à Bakou devrait également lui procurer une assurance pour la suite des choses.

« C’est bien d’avoir un podium en F1. C’était l’une des meilleures journées dans ma carrière, je pense que ça me donne de la confiance pour l’avenir », a admis celui qui a eu de bons mots pour son ingénieur de course, James Urwin, qui l’a bien épaulé.

Chose certaine, Stroll ne refusera pas de boire de nouveau du champagne directement de la chaussure de Daniel Ricciardo s’il retourne sur le podium.

« C’est le meilleur champagne que j’ai goûté dans ma vie! », a-t-il lancé en riant.

Même si des personnes de son entourage sentent qu’il est plus en contrôle et calme dans son pilotage depuis le déclic du Grand Prix du Canada, Stroll ne voit pas les choses de cet œil.

« Je ne pense pas que ce soit différent, on a été malchanceux dans certaines courses avec des problèmes techniques et des pilotes qui m’ont foncé dedans. On a évité les malchances au Canada et à Bakou, c’est surtout ce qui explique que les résultats sont arrivés », a proposé Stroll.

En s’appropriant la troisième place dès sa huitième course au sein du cirque de la F1, Stroll a confirmé son évolution. Le prochain enjeu est de savoir quand il maîtrisera entièrement ce milieu?

« À Bakou, je pense que j’ai montré que ce n’est pas mal », a répondu Stroll sur son rendement. « Bien sûr, ce n’est qu’une course et ce ne sera pas comme ça chaque fois. Je ne pense pas que ce sera une histoire d’un an ou deux, mais plus course par course. »

L’émergence de Stroll saura favoriser la remontée de Williams (37 points) au classement des constructeurs. Le duo de Stroll et Felipe Massa voudrait rattraper Force India (79 points) qui détient le quatrième rang derrière Mercedes (250), Ferrari (226) et Red Bull (137).

La seule note négative est survenue lorsque Valtteri Bottas a coiffé Stroll à la toute fin de l’épreuve de 51 tours.

« Ça s’est joué par différents facteurs dont l’utilisation du DRS (ouverture de l’aileron arrière) et le fait qu’il avait beaucoup de temps pour s’approcher de moi dans la dernière ligne droite. J’ai tout donné et c’était serré. Ça fait partie de la course. Ce n’est pas si mal comme pire moment d’une journée », a conclu Stroll.