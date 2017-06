AFP

PARIS, France - La saison 2018 de F1 débutera le 25 mars en Australie à Melbourse, se terminera par le GP d'Abou Dhabi le 25 novembre et comptera donc 21 courses, contre 20 cette saison, selon le calendrier dévoilé.

Les GP de France et d'Allemagne auront lieu respectivement les 24 juin et 22 juillet, et compensent numériquement le renoncement de la Malaisie, connu de longue date.

Une seule inversion de date est à noter: le GP d'Azerbaïdjan est avancé de sept semaines par rapport à 2017, au 29 avril. Le GP de Russie à Sotchi, retrouve une date à l'automne (30 septembre), comme en 2013 et 2014, alors qu'en 2015 et 2016, il avait été avancé en avril.

Le calendrier 2018

25 mars: Grand Prix d'Australie à Melbourne

8 avril: Grand Prix de Chine à Shanghai (sous réserve d'une confirmation des détenteurs des droits commerciaux)

15 avril: Grand Prix de Bahraïn à Sakhir

29 avril: Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou

13 mai: Grand Prix d'Espagne à Barcelone

27 mai: Grand Prix de Monaco

10 juin: Grand Prix du Canada à Montréal

24 juin: Grand Prix de France au Castellet

1er juillet: Grand Prix d'Autriche à Spielberg

8 juillet: Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone

22 juillet: Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim

29 juillet: Grand Prix de Hongrie à Budapest

26 août: Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps

2 septembre: Grand Prix d'Italie à Monza

16 septembre: Grand Prix de Singapour (sous réserve d'une confirmation des détenteurs des droits commerciaux)

30 septembre: Grand Prix de Russie à Sotchi

7 octobre: Grand Prix du Japon à Suzuka

21 octobre: Grand Prix des Etats-Unis à Austin

28 octobre: Grand Prix de Mexique à Mexico

11 novembre: Grand Prix du Brésil à Sao Paulo

25 novembre: Grand Prix d'Abou Dhabi à Yas Marina