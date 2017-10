AFP

PARIS - Nissan participera à compter de la saison 2018-2019 au Championnat du monde de Formule électrique à la place de Renault, a-t-on appris mercredi des constructeurs et des organisateurs.

Renault sera encore présent aux côtés de l'équipe e.dams, dirigée par Alain Prost et Jean-Paul Driot, lors de la saison 2017-2018, qui débute les 2 et 3 décembre à Hong Kong, avec le même duo de pilotes, le Suisse Sébastien Buemi et le Français Nicolas Prost.

Les constructeurs français, qui souhaite se concentrer sur ses activités en Formule 1, et japonais, dont la LEAF est actuellement no 1 des ventes de véhicules électriques dans le monde, font partie du même groupe automobile.

Comme Nissan, première marque japonaise engagée dans la discipline, BMW fera son entrée fin 2018, tandis que Porsche et Mercedes suivront la saison suivante, pour porter à neuf le nombre de constructeurs engagés en Formule E.