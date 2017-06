AFP

Le Brésilien Helio Castroneves a signé samedi le meilleur chrono des qualifications pour le Road America, 10e manche du Championnat IndyCar, décrochant la 50e position de tête de sa carrière.

Le pilote de l'écurie Penske a devancé avec un chrono d'1 min 41 sec 3007/10000e son coéquipier australien Will Power (1:41.3611) sur les 6,5 km du circuit d'Elkhart Lake (Wisconsin).

« Arriver au chiffre de 50 position de tête est un rêve devenu réalité, cela montre que quand on lâche le feu qui est en nous et qu'on aime ce qu'on fait tout est possible », a insisté Castroneves, 42 ans.

L'écurie Penske a dominé les qualifications en plaçant ses deux autres monoplaces aux 3e et 4e places sur la grille de départ grâce à l'Américain Josef Newgarden et au Français Simon Pagenaud, champion IndyCar en titre et 2e du général.

Le meneur du classement général, le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi), a signé le 5e temps de la journée.

Le Japonais Takuma Sato (Andretti), vainqueur de la 101e édition des 500 miles d'Indianapolis, s'élancera de l'avant-dernière ligne avec le 20e chrono.

Classement des qualifications du Road America :

1. Helio Castroneves (BRÉ/Penske) 1:41.3007

2. Will Power (AUS/Penske) 1:41.3611

3. Josef Newgarden (É.-U./Penske) 1:41.6608

4. Simon Pagenaud (FRA/Penske) 1:42.0385

5. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) 1:42.9308

6. Graham Rahal (É.-U./Rahal Letterman Lanigan) 1:45.0464

7. Max Chilton (GBR/Chip Ganassi) 1:42.7566

8. Marco Andretti (É.-U./Andretti) 1:42.8614

9. James Hinchcliffe (CAN/Schmidt Peterson) 1:43.2105

10. Charlie Kimball (É.-U./Chip Ganassi) 1:43.3221

...

NB : les six premiers pilotes s'affrontent dans le Super 6 où les chronos de la première partie des qualifications sont remis à zéro.