AP

LONG BEACH, Calif. - Helio Castroneves a décroché la pole pour une troisième année de suite à Long Beach.

Le pilote de Penske a devancé cinq bolides Honda pour obtenir la position de tête avant la course de dimanche sur le circuit routier de Long Beach. Castroneves pilotait la seule Chevrolet dans la dernière vague des qualifications et il a eu besoin d'un tour record d'une minute et 6,22 secondes pour gagner la pole.

Il s'agit d'une 48e pole en carrière pour Castroneves. Il est à la recherche d'une première victoire depuis 2014.

Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe, d'Oakville, en Ontario, et Alexander Rossi ont complété le top-5.