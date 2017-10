Le pilote montréalais Kuno Wittmer a fait équipe avec Bill Auberlen et Alexander Sims pour remporter la classique Petit Le Mans, une course de dix heures tenue sur le tracé à la fois technique et rapide de Road Atlanta, en Géorgie. Les trois pilotes ont maintenu leur position à l’avant du peloton de bout en bout, terminant une petite seconde devant une Corvette officielle après une bataille de tous les instants.

Kuno a ensuite avisé ses patrons chez BMW qu’il quittait immédiatement l’équipe de course de la maison. Il s’agissait de la fin d’une étape dans la carrière de pilote professionnel de Kuno que l’on croyait si prometteuse lors de la signature du contrat avec BMW pour la saison 2016. Gardé dans un rôle de réserviste, Kuno n'a pu courir souvent ni contribuer au perfectionnement des voitures, un talent qu’il avait mis à profit pour remporter le titre IMSA en GTLM à bord d’une Viper officielle en 2014.

Nous vous tiendrons au courant des développements dans les semaines qui suivent.



Jesse Lazare et Chris Green gagnent à Road Atlanta

Au terme des deux heures de course en série IMSA Continental Tire SportsCar Challenge, la McLaren 570S inscrite par l’équipe MIA a remporté une victoire sur le magnifique circuit situé près d’Atlanta en Géorgie.

Une crevaison avait envoyé la McLaren dans un muret lors des essais du mercredi, mais l’équipe a su réparer la machine et ainsi permettre à Chris Green de qualifier la voiture sur la première ligne. Green maintenait une belle deuxième place en course, passant même en première place lors du second arrêt. Un autre arrêt mené à la perfection a mis Lazare dans la voiture, ce dernier dominant la fin de la course et coiffant le fil d’arrivée bon premier.

Huitième podium de la saison en F2 pour Nicholas Latifi à Jerez

Quatrième le samedi et troisième le dimanche! Tel est le bilan d’une fin de semaine occupée pour le pilote torontois, privé en plus d’un podium et possiblement d’une victoire le dimanche s’il n’avait pas été bloqué par des retardataires en fin de course.

Qualifié neuvième le samedi, Latifi et son équipe ont dû jouer de stratégie au niveau des pneus afin de se retrouver avec des pneus encore rapides en fin de course. Tout allait selon ce plan lorsqu’une relance a regroupé les pilotes, meneurs et retardataires en un seul peloton, empêchant Latifi de se tricoter un chemin en fin de course vers une victoire pourtant bien méritée.

Parti cinquième dans la course sprint du dimanche, Latifi a remonté jusqu’à la deuxième place avant de se retrouver troisième au final, victime de pneus à l’agonie.

Lessard impressionne, puis abandonne

Raphaël Lessard a connu une course fantastique sur un ovale rapide d’un demi-mile pavé, avant d’être contraint à l’abandon au 188e tour après qu'un bris d’essieu ait causé une sortie de piste au Winchester 400 dans la Super Série ARCA-CRA, sur le Winchester Speedway dimanche.

Qualifié huitième pour cette course de 400 tours, le Beauceron prenait le départ sur la file extérieure, se frayant dès le départ un chemin vers le peloton des meneurs.

Malheureusement, la belle performance du jeune pilote a été interrompue par un bris d’essieu au 188e tour de piste. Un choc avec le mur a alors causé des dommages irréparables et a forcé l’équipe à abandonner la course.

Raphaël se retrouvera maintenant au South-Boston Speedway à South-Boston en Virginie le 14 octobre prochain pour le SoBo 250, une course de 125 tours dans la série CARS.