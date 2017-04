Alex Labbé – Série NASCAR Xfinity, Texas Motor Speedway

Alex Labbé lançait sa saison 2017 samedi dernier en participant à la course NASCAR Xfinity tenue au Texas Motor Speedway. Parti 33e, il a bataillé sans cesse dans un groupe de six pilotes, entre les 24 et 35e places, avant de se hisser au 28e rang au final.

Qualifié 33e lors de cette première course en carrière sur cette piste de 1,5 mile classée « rapide » par NASCAR, le pilote de St-Albert a su s’adapter rapidement à des vitesses moyennes au tour de plus de 183 m/h (293 km/h), quelque 40 m/h (64 km/h) plus rapidement qu’à Phoenix lors de sa première course en série Xfinity.

Bien parti, Alex a bataillé dans un groupe de cinq ou six pilotes pendant 170 des 200 tours de la course, puis a terminé 28e et ramené une voiture intacte, un de ses objectifs. « La voiture était bonne et facile à piloter, et j’ai beaucoup appris à me battre dans notre petit peloton. Je comprends mieux Martin Roy et Mario Gosselin, qui adorent les pistes les plus rapides. » de dire Labbé à sa descente de la voiture.

Labbé a ainsi complété une étape importante dans l’obtention de sa licence NASCAR Xfinity pour tous les types de pistes, en préparation, on l’espère, d’une saison complète en série Xfinity pour 2018.

Raphaël Lessard – Série ARCA, Tennesse Fairground Speedway

Immense déception pour le clan Lessard alors que Raphaël, qui amorçait son premier tour de qualification dans le cadre du Music City 200 au Fairgrounds Speedway de Nashville, a vu sa voiture foncer directement dans le mur du premier virage.

Devant une voiture primaire très endommagée et un mulet réglé pour la course ARCA à Salem le 30 avril prochain, les dirigeants de l’équipe ont décidé de déclarer forfait plutôt que de laisser Raphaël prendre le départ dans une voiture réparée, mais douteuse et potentiellement dangereuse.

Raphaël Forcier – Série F4 américaine, Homestead-Miami Speedway

Raphaël Forcier, le jeune pilote de 17 ans originaire de Montréal et inscrit cette saison en série F4 américaine, a fait un gros coup la fin de semaine dernière en cumulant une 10e, une première et une troisième place en trois courses tenues lors du passage de la série sur le tracé routier du Homestead-Miami Speedway.

Parti 30e après avoir eu un problème lors de la qualification pour la course du samedi, Raphaël a remonté de 20 positions en 20 minutes de course et terminé 10e. Qualifié en position de tête pour la course du dimanche matin, le jeune pilote a su dominer le peloton et remporter cette deuxième course de la fin de semaine. Dimanche après-midi, Raphaël prenait le départ septième, pour ensuite effectuer une autre belle remontée et se mériter la troisième place au final.

Raphaël a fait ses débuts en karting à 13 ans, puis a acquis à 16 ans sa licence de course automobile à l’école Jim Russell. Passé en série d’hiver 2016 chez Skip Barber, il a remporté le titre de piste au Homestead-Miami Speedway, atteint 16 podiums consécutifs, cinq top-5 en huit rondes, et a terminé la saison quatrième dans la course au titre.

Le jeune pilote des plus impressionnant a ensuite participé à la saison inaugurale de la série F4 américaine, obtenant deux podiums et terminant dans le top-10 dans la course au titre 2016. Il se retrouve maintenant à sa deuxième saison en F4 américaine, où il vise des victoires et le titre 2017. Bien parti, il a d’ailleurs ouvert sa nouvelle saison avec deux podiums en trois courses, dont une victoire lors de sa première course de la saison. Ça promet!