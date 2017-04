Kami Laliberté se défend en F4 italienne

C’est au circuit de Misano, sur la côte de l’Adriatique, que le jeune montréalais Kami Laliberté a amorcé sa campagne 2017 en Formule 4. Avant de disputer un premier programme en championnat allemand à la fin d’avril, le Québécois a fait ses premiers tours de piste ce week-end lors d’une ronde du championnat italien de cette même discipline.

Vendredi, le pilote a profité pleinement des deux séances libres à des fins de familiarisation, se méritant la 10e place au final de la course de samedi, en plus de se qualifier plus tard dans la journée à la 13e place sur la grille pour la course prévue pour dimanche matin.

Lors des deux courses du dimanche, Laliberté s’est offert successivement une 5e et une 9e place après avoir pris le départ de la 12e puis de la 14e place. On sentait que Kami prenait de plus en plus l’assurance et de vitesse à chaque sortie en piste.

Tel qu’il l’a expliqué, Kami Laliberté entreprendra sa campagne en Formule 4 allemande sur le tracé d’Oschersleben lors du week-end des 28, 29 et 30 avril. Il s’agira du premier de sept rendez-vous auxquels sont conviés les quelque trente espoirs du plus relevé championnat de Formule 4. Kami participera aussi au championnat F4 italien entre ses sorties au Championnat allemand.

Nicholas Latifi est meilleur aux essais FIA F2 présaison

De retour en série FIA F2 (ex-GP2) pour une seconde saison complète, le pilote de Toronto vise podiums et victoires après une saison 2016 d’apprentissage dans cette série relevée et aux performances proches de la F1.

Le pilote de 21 ans a certainement impressionné la galerie en s’avérant le plus rapide lors des trois journées d’essais à Sakhir la semaine passée, mettant clairement à profit toute l’expérience accumulée lors de sa saison 2016 au volant d’une machine similaire.

Latifi débutera la saison FIA F2 à Bahreïn le 15 avril, avec, il l’espère, un bagage technique qui lui permettra de mieux gérer ses pneus et sa course, afin de toujours finir la course à bord de la meilleure machine en piste.

Ne manquez pas Alex Labbé en NASCAR Xfinity le samedi 8 avril, du Texas Speedway. La course sera retransmise en direct sur RDS2 samedi à 13:30.