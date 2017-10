Marc Cantin fait un tour d'horizon des résultats des pilotes québécois dans les différents circuits automobiles.

DTM : Bruno Spengler 10e à Hockenheim

Qualifié 12e pour la course du samedi, Spengler a grimpé à la 11e place au départ, puis à la 10e au final en doublant Mattias Ekström en fin de course. Bruno s’attendait à une course difficile sur ce tracé qui ne met pas en évidence les avantages de la BMW préparée par son équipe. Il se disait cependant heureux d’avoir pris un point après s’être élancé de la 12e place sur la grille.

La course du dimanche, la dernière de la saison 2017, s'est déroulé sans histoire pour Spengler, qualifié 14e et au même rang à la fin de la course. Après la course, Spengler a déclaré que la stratégie de son équipe, avec son arrêt pour monter des pneus neufs à trois tours de la fin, s’était avérée une erreur.

Spengler termine donc la saison 2017 en 13e position dans la course au titre 2017. Au cours de sa carrière DTM, Bruno a participé à 157 courses, a obtenu 15 victoires, 48 podiums, 18 positions de tête, a accumulé 833 points et a remporté un titre pilote,

Top-5 pour Raphaël Lessard au SOBO 250 en Virginie

Raphaël Lessard, pilote natif de Saint-Joseph-de-Beauce, s'est illustré samedi soir au South Boston Speedway dans le cadre du SoBo 250 lors de la finale du CARS Tour, dont il était le champion en titre de la catégorie SLM jusqu’à la conclusion de cette course. Il a terminé 5e lors d’une course de 125 tours haute en action, avec plusieurs neutralisations et accidents.

« Nous avons évité les accidents et on a terminé la course, c’est ce qui compte, a déclaré Raphaël à la suite d'une très longue course ponctuée de deux drapeaux rouges. Dixième sur la grille de départ, l‘auto ne se comportait pas bien en course et Raphaël a du se battre de fil en fil, même après un arrêt pour tenter d’améliorer son comportement en virage. »

La prochaine épreuve du pilote du programme de développement Toyota (TRD) sera dans un mois, le 12 novembre, alors qu'il participera au Governor’s Cup sur l'ovale du New Smyrna Speedway en Floride.

Nick Wittmer 3e en classe Touring Car au Championnat Pirelli World Challenge

Parti de la 4e place sur la grille, Nick Wittmer a attaqué à Laguna Seca, cette piste qu’il lui sourit, terminant 3e, alors que Samantha Tan terminait 17e après son départ de la 21e place et une course en attaque de bout en bout.

Quelques minutes après la fin de la course, l’équipe ST Racing a appris que Nick Wittmer, qui avait terminé au troisième rang, était exclue des résultats, sa voiture étant cinq kilos sous le poids minimum. Le natif de Montréal a ainsi perdu sa chance de remporter le titre. L’erreur était bien simple : l’équipe avait oublié de compenser pour la baisse de poids du système de refroidissement de la combinaison de pilote, enlevé pour la course courue à la fraîcheur matinale.

Il faisait très beau et chaud pour la deuxième course du weekend et Nick Wittmer a piloté sa BMW M235R de main de maître, gagnant 10 positions en seulement deux tours et remontant jusqu’en 15e place. Nick a remonté ensuite jusqu’en sixième position au damier, ce qui lui a donné une superbe 3e place au titre de pilote pour la saison.

Samantha Tan, de son côté, avait perdu quelques positions au départ en raison d'un incident dans le virage deux, mais allait reprendre plusieurs places avant la fin de l’épreuve.