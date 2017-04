Parti de la pole, le jeune Beauceron de 15 ans Raphaël Lessard a volé le spectacle lors des 150 tours en série Pro All Star Series (PASS) samedi soir passé. Après avoir terminé deuxième au terme d’une bataille de tous les instants contre des habitués de la série, et aussi contre certains pilotes qui le retenaient lorsqu’il leur prenait un tour, le patron de la série l’a tout simplement exclu des résultats. On croyait sur place que le patron punissait Raphaël pour un dépassement trop musclé, mais il s’agissait plutôt des conséquences d’un échange viril entre son chef d’équipe et le patron de la série immédiatement après la course – une vraie gaffe, selon moi.

En effet, alors que le pilote est toujours responsable des agissements et paroles de ses équipiers, d’où la sanction contre le jeune pilote. Par contre, le spectacle offert par ce dernier a impressionné tout le monde, spectateurs comme observateurs, officiels des diverses séries et observateurs liés à des équipes et fabricants clés.

Malgré quelques malchances, le jeune Lessard continue cette année à impressionner la galerie en s’illustrant à chaque course, contre des concurrents rapides et aguerris, et des vieux renards qui ne veulent pas manger la poussière d’un ado. Raphaël semble avoir les réponses : gardant toujours son calme tour en apprenant à chaque sortie.

Lors de sa prochaine sortie, le 30 avril prochain, Raphaël montera d’un gros pas lors de sa visite à Salem (Indiana) sur une piste rapide, à bord d’une voiture de la série ARCA, des monstres de 750 ch. Son équipe pour cette course, Venturini Motorsports, prépare des voitures gagnantes, une situation idéale pour notre jeune héro.

Début de saison prometteur pour Latifi en F2

Le pilote de 21 ans de Toronto Nicholas Latifi entamait sa deuxième saison complète en F2 (née GP2) lors du passage de la F1 à Bahrain le weekend passé. Le format de deux courses par weekend, une plus longue le samedi et un sprint le dimanche, donne aux pilotes, qui visent tous la F1, l’occasion de bien se faire voir deux fois par les plus grands du sport, et peut-être impressionner assez pour trouver un volant dans la grande série.

Après une saison plutôt tiède en 2016, Nicholas a bien démontré les leçons apprises en plus faire preuve de sa ténacité en remontant le peloton lors de la première course. Parti 11e et gérant bien la montée en température de ses pneus lors des premiers tours, Latifi accrocha malheureusement un concurrent en le doublant et du rentrer au box pour changer l’aileron avant et monter des pneus plus mous pour terminer la course. Il se retrouva 4e à la clé, à un petit 4,6 secondes du podium après une remontée spectaculaire du fond de peloton.

Parti encore une fois de la 11e place le dimanche, Latifi prit encore soin de bien gérer ses pneus, avant de remonter à la 3e place avec sept tours à faire et assez de vitesse pour jouer pour le podium. Malheureusement, un autre pilote rapide le doubla, le laissant 4e à drapeau à damier.

Passer de P11 à P4, dans la roue du 3e confirme le potentiel de Latifi et laisse entrevoir des podiums et même une ou deux victoires cette saison.

Nicholas reviendra en piste à Barcelone lors du Grand Prix d’Espagne, du 12 au 14 mai prochain.