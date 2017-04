Communiqué

Personne n’aurait pu prédire la fin du Easter Bunny 150 lors duquel Raphaël Lessard, 15 ans, a signé sa première 2e place dans la série Pro All Star Series (PASS) sur l'oval du Hickory Motor Speedway, avant d’être disqualifié par le promoteur de la série. Raphaël, pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, a raté la première place de peu alors que la course s’est conclue avec le vainqueur, Preston Peltier, qui protégeait ses arrières, et le 3e, côtes à côtes avec Lessard.

Qualifiant en 5e position un peu plus tôt dans la journée, un tirage au sort a fait en sorte que Lessard s’élançait de la pole position pour la course de 150 tours. Derrière lui, nul autre que le champion de NASCAR Kyle Busch qui prenait également part à l’événement qu’il n’a pu terminer à cause d’un bris mécanique.

« Je ne m’attendais vraiment pas à un résultat comme ceci en qualifications. Je fais partie du programme de développement de pilotes Toyota (TRD), l’important c’est d’apprendre toutes les fins de semaine et c’est ça que je fais. J’avais de la misère lors des qualifications, mais là, j’apprends beaucoup. Ça a été une de mes meilleures qualifications », déclare Raphaël.

Dès le départ, Raphaël cède la place à Derek Griffith qui mène pour plusieurs tours. Ce n’est qu’à partir du 32e tour que Raphaël arrive à dépasser Griffith qui est pris par des retardataires. Raphaël en profite donc pour sortir du peloton et prendre une avance considérable. C’est à ce moment que Preston Peltier, quatre fois vainqueurs du Easter Bunny 150, prend en chasse Raphaël. Au 58e tour, alors que Raphaël mène la course, il est à son tour pris derrière des retardataires. Lessard a alors un léger contact avec une voiture plus lente provoquant une sortie de piste de celle-ci et un drapeau jaune. Ce geste a valu un avertissement pour Lessard. Lors de la relance, Raphaël perd la 1ère place contre Peltier.

S’invitant à la bataille, Matt Craig vient mettre son grain de sel entre Preston Peltier et Lessard. Les trois pilotes valsaient donc pour la première place, laissant peu d’espace entre les voitures, ce qui a donné tout un spectacle aux amateurs dans les gradins. Au 140e tour, Ben Rowe s’est invité à la bataille, prenant en chasse Raphaël. Finalement, à 3 tours de la fin, alors que Peltier semblait s'échapper avec la victoire, un drapeau jaune est venu redonner espoir à Lessard. Avec trois tour à faire c’est finalement Preston Peltier qui remporte l’épreuve, suivi par Raphaël et Ben Rowe qui étaient à un museau l’un de l’autre.

« Le début de la course s’est très bien déroulé. Ma Toyota Camry allait extrêmement bien et je savais que le pilote en avant de moi poussait fort, alors j’ai voulu ménager mes pneus. Effectivement, je l’ai redépassé quelques tours plus tard. Ma voiture allait très bien sur les longues distances, mais lors des relances, ça me prenait environ 10 tours avant que ça aille mieux. C’est d’ailleurs sur les relances que je perdais des positions. À la fin de l’épreuve, nous étions clairement la voiture à battre, car nous étions plus rapides que tous les autres en piste. J’ai tout essayé pour dépasser le #33 (Peltier), mais il n'y avait pas d'espace pour le dépasser et finalement nous avons terminé 2e. »

C’est une fois l’épreuve terminée que les organisateurs de la série ont disqualifié Raphaël à la suite d'un échange corsé entre le promoteur et son chef d'équipe. Bien que Raphaël se soit montré un peu agressif contre un retardataire, ce n’est pas la raison donnée pour sa disqualification. Le jeune pilote adopte une attitude positive quant à cette disqualification : « C’est la vie, la décision a été prise alors nous allons vivre avec! »

La prochaine course de Raphaël sera le 30 avril prochain alors qu'il prendra le chemin de Salem, Indiana, avec Venturini Motorsports, pour une course dans la série ARCA.