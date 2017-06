Cayden Lapcevich – Gagnant

Tout le monde se rappelle la fin de course extraordinaire ici en 2016. Cayden Lapcevich et Alex Labbé avaient roulé côte à côte lors des 30 derniers tours de piste, Alex prenant finalement l’avantage en sortie du virage 4 au dernier tour de piste. Champion en titre de la série, Lapcevich se promettait bien de prendre une douce vengeance cette année, alors que Labbé visait une répétition du scénario 2016 – en plus facile si possible.

Chose certaine, la voiture de Lapcevich était l’égale des meilleures en piste, capable de tenir la tête si les circonstances de course l’amenaient vers l’avant, ce qui fut le cas en seconde moitié de course. Une autre discussion musclée, genre 2016, permettait à Lapcevich de maintenir une première place face aux attaques de Labbé lors des relances en fin de course.

Alex Labbé – Deuxième

Qualifié 0,006 sec derrière le chrono de la position de tête de Donald Theege, et 0,082 sec devant Cayden Lapcevich, Alex Labbé s’attendait à une course serrée, débattue tout au long des 300 tours prévus, ce qui fut bien le cas. Malheureusement, la voiture de Labbé manquait une petite coche – assez pour rejoindre Lapcevich et même passer devant lui et mener la course un bon moment en première demie, mais malheureusement incapable d’y rester en seconde demie avec une voiture maintenant plus tout à fait optimale. En effet, Alex avait doublé Lapcevich tard dans la seconde demie, mais de dernier a su reprendre la tête et y rester jusqu’au final.

Bonne nouvelle cependant au niveau de la course au titre 2017, alors que Labbé passe en tête avec trois petits points d’avance sur Kevin Lacroix et dix courses à compléter cette saison. « On a perdu la bataille ici aujourd’hui (dimanche), mais on a remporté la guerre (les points dans la course au titre) », de dire Labbé immédiatement après la course.

Louis-Philippe Dumoulin - Troisième

Qualifié 5e, L-P a su se battre tout au long de la course et terminer bon 3e. Pour ce faire, il a dû doubler plusieurs pilotes rapides dans la tempête qu’est une course NASCAR Pinty’s sur un ovale serré comme l’Autodrome Chaudière. Il a réussi à se hisser en deuxième position au 290e des 300 tours prévus, et ce, malgré un tête-à-queue provoqué par un autre pilote au 235e tour. Lors de la dernière relance (299e tour), il a su se battre farouchement pour défendre sa belle position sur le podium.

On sent à chaque course que L-P gagne en expérience et apprend à tirer le maximum ou même un peu au-delà du maximum, de sa machine. De la même façon, il sait de plus en plus revenir au niveau des meneurs après un incident, comme il a su le faire aujourd’hui. De tels exploits à chaque sortie mènent à des victoires et titres de façon régulière. Cette année semble vouloir lui sourire, avec sa 4e place dans la course pour le titre avec 10 courses à faire.

DJ Kennington - Quatrième

Course typique de la part du vétéran, avec une qualification discrète (4e à 0,108 sec. de la position de tête), une course toujours dans le Top 5 dans une voiture incapable de s’établir en tête du peloton sauf erreur de la part des pilotes devant lui, et un vol d’une position à la toute fin de la course. DJ sait amener sa voiture au-delà de ses possibilités en prenant plein avantage des erreurs des autres. Le vétéran étudie les forces et faiblesses de ses concurrents, puis revient super futé en fin de course en se glissant devant eux sans leur laisser assez de tours de piste pour répliquer avant la fin de la course. Très futé le bonhomme !

Donald Theege - Cinquième

Parti premier à bord d’une excellente machine louée pour les courses sur pistes ovales de l’ex-champion Scott Steckly, maintenant à une retraite, Donald se voyait volontiers sur la première marche du podium. Après avoir mené la course jusqu’à l’arrêt imposé par NASCAR au 150e tour de piste, son second jeu de pneus lui fit faux bond. Sa monture maintenant sous-vireuse a forcé le vétéran de Québec à se battre pour une 5e place dure à accepter de sa part. Donald et l’équipe visent maintenant deux victoires lors de la tournée dans l’ouest de fin juillet.

Kevin Lacroix – Sixième

Qualifié 11e au volant d’une voiture récalcitrante, Lacroix a tout de même su terminer en force. Il avait d’abord perdu 2 tours aux meneurs en première moitié de la course, puis profité de deux passes chanceuses lors de neutralisations pour optimiser les réglages puis revenir se battre avec les meneurs en seconde demie de la course. Le moral de toute l’équipe est revenu au beau fixe après ce beau retour, et la bande de St-Eustache vise la victoire au circuit ICAR dans deux semaines, sur cette piste où Kevin excelle chaque année.

Alex Tagliani – Septième

Parti septième, Alex a su remonter jusqu’au cinquième rang au 186e des 300 tours prévus, mais sur une piste aussi courte où la circulation complique toujours les dépassements, il n'a pu se faire justice et améliorer sa position au classement final.



L’équipe a manqué de temps pour corriger le comportement capricieux de la voiture lors de la séance d'essais libres du dimanche matin (10e chrono). De plus, un incident a déplacé l’essieu arrière tard dans la course et relégué Alex à la septième place au final, lui laissant tout de même des points importants dans sa course au titre.

Jean-Francois Dumoulin - Huitième

Pilote aguerri sur circuits routiers, J-F possède de la détermination à en revendre, et cette première saison complète en série NASCAR Pinty’s lui donne l’occasion de bien comprendre et intégrer dans son pilotage les techniques propres aux pistes ovales au volant d’une voiture performante.

Neuvième au départ, J-F a su gérer une voiture survireuse et se battre avec Kevin Lacroix en début d’épreuve. Les réglages, modifiés lors de l’arrêt obligatoire (155e tour), ont amenuisé en partie le problème, limitant J-F à une cadence honnête sans pour autant lui permettre de remonter vers les meneurs. En poussant au maximum, J-F a pu remonter jusqu’à une 8e place bien méritée au final, et toujours sur le tour des meneurs. Du gros boulot sur une machine de plus en plus dans le coup au fil des courses.

Andrew Ranger - Neuvième

Course malheureuse pour l’ex-champion de la série. Parti 6e , Andrew ne pouvait attaquer en première moitié de course, la voiture manquant d’adhérence mécanique sur ce tracé serré. Des changements de réglages arrangeaient partiellement les choses pour la seconde moitié de la course, et permettaient à Andrew de se battre avec Theege et Lacroix avant qu’une touchette avec ce dernier ne le « pousse » hors piste, et vers une 9e place frustrante.

Simon Dion-Viens - Douzième

Simon Dion-Viens était en piste pour une toute première fois à l’Autodrome Chaudière dimanche dernier sans avoir pu essayer la voiture, victime d’une météo capricieuse la semaine avant la course.

Qualifié 12e malgré son expérience limitée à une course sur piste ovale, Simon se promettait de continuer son apprentissage, autant au niveau du pilotage que pour optimiser les réglages selon son pilotage et le comportement de la voiture qui évolue au fil de la course. Simon a avoué après la course avoir amélioré son pilotage lors des « débats » très éducatifs avec J-F Dumoulin et Larry Jackson, sans toutefois avoir pu régler lors des arrêts un léger sous-virage qui a nui à ses performances tout au long de la course.

Simon a réussi à terminer la course, son objectif principal, malgré une touchette et un tête-à-queue avec moins de 50 tours à compléter. Il perdait ainsi un second tour aux meneurs, le laissant 12e et satisfait de sa performance et de celle de toute son équipe. Dion-Viens a aussi enregistré le cinquième tour le plus rapide en course – pas mal pour un pilote à sa deuxième sortie sur piste ovale. Reste maintenant à apprendre comment maintenir un tel rythme tout en gérant les pneus, la mécanique et la circulation. Qui disait que piloter sur un ovale est simple ?



La prochaine course à l’horaire de Simon Dion-Viens et des autres pilotes de la série aura lieu le 8 juillet prochain au Circuit ICAR de Mirabel.

RDS présentera la course de l'autodrome Chaudière le dimanche 9 juillet à 14 h 30. La quatrième étape de la série NASCAR Pinty's, le Ecko Unlimited 100, sera disputée le samedi 8 juillet sur le circuit routier ICAR, situé à Mirabel au Québec.



Points pour le titre pilote NASCAR Pinty’s 2017

Après course 3 de 13

Pos Pilote Points Départs Victoires 1 Alex Labbe 129 3 1 2 Kevin Lacroix 127 3 1 3 Cayden Lapcevich 121 3 1 4 L.P. Dumoulin 120 3 0 5 Andrew Ranger 116 3 0 6 J.F. Dumoulin 110 3 0 7 D.J. Kennington 109 3 0 8 Alex Tagliani 107 3 0 12 Donald Theetge * 66 2 0 18 David Michaud * 33 1 0 21 Simon Dion-Viens 32 1 0

Série ARCA/CRA - Raphaël Lessard cinquième au Anderson Speedway en Indiana

Raphaël Lessard, le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, a terminé le Redbud 400 en 5e position samedi soir au Anderson Speedway en Indiana. Ce n'est que dans les derniers moments d’une course de 400 tours endiablée durant laquelle il s'est battu pour la première place du 216e tour jusqu'à la toute fin, qu'il a dû concéder une place sur le podium.

Une bataille intense lors des 3 derniers tours, alors que les pilotes se bousculaient à qui mieux mieux, a vu Stephen Wallace pousser Raphaël, qui venait de le doubler, hors trajectoire. Le Québécois a glissé jusqu’à la 5e position, une fin de course décevante pour celui qui avait su se maintenir dans les top-3 presque toute la course.

L’intensité de la compétition fut démontrée dès la qualification, alors que les trois premiers pilotes - dont Lessard – avaient enregistré des chronos à un millième de seconde d’écart.

Pirelli World Challenge – Podium et victoire pour Nick Wittmer, et Samantha Tan apprend le métier « à la dure »

Lors de la course Pirelli World Challenge du samedi sur le grand circuit d’Elkhart Lake (Wisconsin), la température parfaite aidait Samantha Tan à tirer le maximum de sa BMW M235R de l’équipe ST Racing, passant de la septième place sur la grille à la sixième place dès le premier tour. Une collision entre deux autres concurrents la forçait à rétrograder et à s’approprier une belle 7e place au final.

Pour sa part, le montréalais Nick Wittmer, l’équipier de Tan, a croisé le fil d’arrivée en deuxième position au volant de sa BMW M235R, fort d’un gros coup en passant de la quatrième à la deuxième place lors du dernier tour.

La course de dimanche fut une tout autre histoire alors que le mercure affichait à peine 20 degrés C, ce qui empêchait les pneus de monter en température et nuisait à la tenue de route des voitures. Un incident lors du premier tour força la relance au 22e tour, alors que Wittmer accaparait la première place et que Samantha Tan frappait le muret à la sortie du virage 11. Les officiels on alors décidé d’arrêter la course, donnant ainsi la victoire à Nick Wittmer. Pour sa part, Samantha s’en tirait avec une cheville droite foulée.

FIA F2 – Deux podiums pour Nicholas Latifi à Bakou (Azerbaijan)

Nicholas Latifi avait connu sa pire course de la saison 2016 à Bakou. Y revenir avec une saison de vécu additionnelle en F2 et à titre de pilote d’essai chez Renault Sport Formule Un devait lui permettre de jauger de son progrès.

L’objectif du jeune pilote était de taille : atteindre le podium lors des courses du samedi et du dimanche. En course, Nicholas a su appliquer toute l’expérience acquise, optimisant son pilotage ainsi que son travail avec son équipe technique : bonne stratégie de course, bons réglages, gestion intelligente des pneus, vitesse de pilotage relevée et dépassements clés. Son efficacité technique aide l’équipe à optimiser la voiture, une autre grande qualité chez un pilote professionnel.

Sa qualification au 5e rang a certainement facilité l’atteinte des podium samedi et dimanche, un doublé de 3es positions qu’il aimerait bien répéter sur la plus haute marche du podium.