BROOKLYN, Mich. - Kyle Larson a pris le contrôle de la course à la relance, alors qu'il ne restait que cinq tours, et il a dépassé Chase Elliott pour remporter une deuxième épreuve de NASCAR cette saison, dimanche.

Il s'agissait d'une troisième victoire en carrière pour Larson dans la série la plus importante de la NASCAR et une deuxième au Michigan International Speedway.

Larson et Elliott avaient également terminé cette course dans le même ordre, en août dernier. Elliott avait pris le deuxième rang lors des deux courses présentées au Michigan l'an dernier et ce fut encore le cas cette année.

Joey Logano a complété le podium.

Martin Truex fils a remporté les deux premières étapes de la course, mais il a finalement pris le sixième échelon.

Larson avait décroché la position de tête, vendredi, en prévision de l'épreuve.