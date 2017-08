Raphaël Lessard – Un top-10 au Michigan malgré un bris mécanique

Raphaël Lessard a connu une excellente course lors du « Battle at Berlin 251 » au Berlin Raceway à Marne (Michigan). Il y a arraché une 10e position difficile lors de cette course de 251 tours présentée en trois tranches de respectivement 100, 100 et 51 tours séparées par des pauses de 5 minutes, un format de plus en plus populaire en stock-car.

Parti 20e lors de la première tranche, le jeune Beauceron a su remonter le peloton vers une brillante 8e place à la fin de ce premier segment.

En plus de changer les pneus et de faire le plein, l’équipe a profité de la première pause de cinq minutes pour peaufiner les réglages. Pour sa part, Raphaël a pigé la cinquième place pour le départ du second segment de 100 tours.

Au fil de cinq neutralisations sur les 100 tours de piste qui brisait le rythme de sa machine réglée pour de plus longs relais, Lessard, maintenant 4e, fut aussi victime d’une crevaison qui l’a renvoyé en fond de peloton pour la relance. Valsant entre la 9e et la 6e place, le pilote a pu profiter de la toute dernière relance pour « voler » une superbe 5e position au final du segment.

De retour dans les puits durant la pause de cinq minutes avant le dernier sprint, l’équipe a dû remettre les réglages du premier segment, toujours à la recherche d’un comportement idéal sur une piste maintenant plus froide et chargée d’huile et de caoutchouc.

Dernier segment difficile pour Lessard, incapable de se maintenir dans le top-5 avec une voiture difficile à gérer. Raphaël a dû protéger sa position sans pouvoir attaquer, terminant ainsi en 10e position avec une voiture au comportement tantôt bon, tantôt lent.

La vérité ressortit après la course : « La courroie de l’alternateur avait brisé au début du 3e segment alors que j’étais 2e. La batterie se vida, ne donnant plus de pouvoir au moteur. J’ai hâte d’aller au Winchester Speedway, une de mes pistes préférées où on y va pour la victoire! »

Top-5 en Virginie pour Jesse Lazare, Chris Green et l'équipe MIA

Les pilotes montréalais Jesse Lazare et Chris Green, et leur équipe aussi québécoise Motorsports In Action (MIA), ont ajouté un nouveau « top-5 » à leur palmarès dans la série d’Endurance IMSA Continental Tire Sports Car Challenge, au terme de la course de deux heures présentée au Virginia International Raceway, en Virginie.

Qualifiés quatrièmes aux commandes de leur McLaren 570S GT4 aux couleurs de Corum et Zetta Jet, Jesse Lazare et Chris Green visaient un podium lors de cette huitième des dix courses de la saison 2017. Au départ, Green maintenait sa position avant de rentrer aux puits après seulement 30 minutes de course pour effectuer un bref ravitaillement.

Reparti douzième, Green gagna des positions au fil des tours, revenant parmi les meneurs à la mi-course. Une longue neutralisation a ensuite permis d’installer Lazare dans la voiture pour le relai final, avec un gros boulot à faire, la voiture ayant été retardée lors de l’arrêt par un écrou de roue bloqué.

La relance tardive après une seconde neutralisation ne laissait à Lazare que 30 minutes de travail pour conserver sa 5e place. Le jeune pilote montréalais remplit sa mission sans souci, croisant le fil d'arrivée à moins de 10 secondes des vainqueurs.

Podium pour Raphael Forcier en F4 américaine

Le tracé de 5 km du Virginia International Raceway accueillait la 5e ronde de la F4 américaine, un championnat où le pilote montréalais Raphael Forcier occupe la 2e position de la course pour le titre pilote 2017.

Après une première course difficile le samedi matin, avec des réglages loin d’être optimaux, Raphaël s’élançait de la 5e position pour la 2e course, tenue en fin d’après-midi le samedi. Passé de 5e à 2e en première moitié de course, Forcier termina la course 3e après une bataille de tous les instants dans le groupe de tête.

La course du dimanche matin fut interrompue par plusieurs incidents et neutralisations. Parti 7e, Raphaël a terminé 5e au final et a récolté de bons points pour se rapprocher du meneur dans la course au titre pilote 2017.

Nicholas Latifi en F2 à Spa-Francorchamps – Qualifié 2e puis moteur brisé

Après sa meilleure qualification en carrière F2, sur le tracé à la fois mouillé et sec de Spa, Latifi a vu son moteur neuf éclater juste avant le départ, le laissant sans résultat pour la course du samedi, et 18e sur la grille pour la course sprint de 18 tours du dimanche.

Le défi était de taille : fond de grille, peu de tours pour remonter, peu de tours le samedi pour peaufiner les réglages et s’habituer au parcours ultrarapide en préparation pour le sprint de dimanche. Latifi a cependant su mettre à bon usage sa compréhension de la gomme intermédiaire Pirelli pour remonter et terminer 9e au final malgré une neutralisation qui a enlevé des occasions et du temps pour poursuivre son ascension.