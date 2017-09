Marc Cantin fait un tour d'horizon des résultats des pilotes québécois.

Raphaël Lessard, victime d’un accident en série ARCA/CRA, finit 13e

Raphaël Lessard, pilote originaire de St-Joseph de Beauce, prenait le départ du Glass City 200 au Toledo Speedway en Ohio dans la Super Série ARCA/CRA samedi soir. Victime d’un accident en piste au dixième tour, le jeune pilote de 16 ans a été éventuellement contraint à l’abandon au 73e tour.

Parti 6e avec le 4e chrono le plus rapide, il n'a pu éviter un accident devant lui au 10e tour. De retour en piste après des réparations d’urgence, le jeune pilote a décidé de se retirer de la course alors que la direction faussée rendait la voiture de plus lente en plus difficile à piloter. Les 73 tours complétés l’ont placé troisième en 13e place au final.

La prochaine course de Raphaël Lessard se déroulera le 23 septembre prochain dans la série SSS au 5 Flags Speedway, à Pensacola en Floride.

Podium pour Alex Tagliani à Zhuhai en Chine

Alex Tagliani et Greg Taylor de l'équipe Craft-Bamboo Racing sont montés sur la troisième marche du podium à l'issue de la septième étape de la série asiatique FRD LMP3 (Le Mans Prototype 3) disputée samedi sur le circuit routier de Zhuhai en Chine.

Prenant la relève au 15e tour, Tagliani s'est retrouvé au troisième rang, qu’il a su protéger malgré des problèmes de freins en fin de course. Il a croisé l'arrivée avec un recul de 11 secondes sur le duo vainqueur et de 4 secondes, sur la voiture en 2e place.

La voiture no 20 de Tagliani a abandonné la course de dimanche sans accumuler des points.

Raphaël Forcier - Weekend pénible en F4 Américaine at Texas

Troisième plus rapide aux essais, le jeune pilote de Montréal se retrouvait 10e après la qualification, victime de mauvais réglages entre les sessions. Monté jusqu’à la 8e place lors de la première course, le pilote a dû s’adapter à un comportement de la voiture de moins en moins efficace au fil des tours, se retrouvant à sa 8e place du départ en fin de course.

Relégué à la 18e place sur la grille pour la deuxième course, un arrêt de la course est venu interrompre sa remontée, le laissant 11e au final.

Lors de la course du dimanche matin, Raphël s'est retrouvé enterré en 18e place sur la grille, d’où il a été victime du cirque du milieu de peloton, perdant son aileron avant dans une des innombrables mêlées et le forçant à l’abandon.

Malgré ces déboires, il a su maintenir son avance au second rang dans la course au titre, et s’en promet pour la dernière ronde, sur le même Circuit Of The Americas (COTA), du 20 au 22 octobre prochain, soit lors de la visite de la F1 sur ce magnifique circuit.