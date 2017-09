Série NASCAR Pintys – Jukasa Speedway Speedway 250

Alex Labbé – Champion 2017

Saison gérée à la perfection par Alex et son équipe, menée par son chef d’équipe, nul autre que « Super Mario » Gosselin, le réputé pilote, préparateur et chef d’équipe basé en Floride et embauché par l’équipe Go Fas Racing pour la saison 2017.

Le montage financier d’Alain Lord-Mounir avec les principaux partenaires, BRP et Kappa, assura les moyens nécessaires pour remporter un titre.

La voiture 32, préparée à la perfection dans les ateliers de Dave Jacombs, arrivait à chaque course avec de bons réglages qu’il suffisait de peaufiner selon les conditions météo et de la piste pour assurer son efficacité de bout en bout de chaque course.

La planification pour 2018 va bon train, alors que le même noyau se prépare à monter en série NASCAR Xfinity pour une saison complète.

À Jukasa la fin de semaine passée, Labbé a pris le départ de la 2e place sur la grille et restait dans le peloton de tête avant qu’une crevaison n’envoie la no 32 dans le mur et hors course. Course perdue, mais titre en poche : la vie est belle!

Donald Theetge (2een course, 18e au final en 4 courses)

Un autre belle course pour Donald Theetge à bord de l’excellente no 22 louée de Scott Steckly. Qualifié 3e sur une voiture qui marchait bien dès le début des essais, Theetge a su régner sur toute la course, menant la majorité des tours jusqu’à la fin.

Il se retrouva donc bon premier en abordant le dernier tour de la course avec . Cayden Lapcevich, le vainqueur éventuel, juste derrière lui. Lapcevich le poussa alors vers le haut de la piste, le « run-and-bump » classique toléré par NASCAR en fin de course, et qui coûta la victoire à un Theetge très mécontent.

L-P Dumoulin – 3e en course, quatrième pour le titre 2017

Journée hors du commun pour Louis-Philippe lors de cette première visite à Jukasa. Après avoir travaillé tous les réglages afin d’éliminer un sous-virage persistant lors des essais, LP sentit son moteur faiblir en fin de sessions, assez pour devoir le changer pour la course.

Après avoir raté la qualification à installer le nouveau moulin, Louis-Philippe attaqua la course de la 20e et dernière place sur la grille, sans avoir pu vérifier l’état de santé de la voiture après la grosse intervention. Il s’appliqua à mettre en action le plan de course : arrêt au tiers et deux tiers de course pour ajouter de l’essence une fois et changer les pneus droits deux fois. Des neutralisations au 46e et 122e tour ont permis suivre presque exactement ce plan. Vint ensuite la plus importante décision de la course, prise par Billy Burns, le chef d’équipe : rester en piste lors de la dernière neutralisation alors que les leaders arrêtaient tous pour monter deux autres pneus neufs à droite, alors que L-P restait en piste et gagnait des positions.

Reparti en 3e position, L-P s’appliqua à ménager ses pneus de plus en plus usés afin de garder la meute montés sur deux pneus neufs derrière la 47. Il a réussi la manœuvre, terminant 3e après un départ de la 20e place. Un coup de maître de la part de Louis-Philippe, de Billy Burns et toute l’équipe qui a exécuté le travail à la perfection.

Kevin Lacroix – 4e en course, deuxième au titre 2017

Qualifié 9e sur une machine récalcitrante, du rarement vu pour la no 74, Kevin pu remonter graduellement vers la tête et éventuellement mener la course. Une série de neutralisations compliqua alors sa course, surtout lors des relances devant d’autres voitures rapides. Si bien qu’il glissa jusqu’à la 4e place pour y rester jusqu`a la fin de la course.

Jean-François Dumoulin – 5e en course, 8e au titre 2017

Une autre course comme Jean-François et toute son équipe nous ont fait vivre à plusieurs reprises cet été. Les essais et la qualification à la 17e place sur la grille de 20 participants ont donné à l’équipe une voiture réglée pour la fin de la course plutôt que pour la première moitié de la course. J-F roule toujours plus rapidement en fin de course, offrant un brillant spectacle à mesure qu’il se tricote avec énergie un passage vers les avants postes.

Tout le monde voulait y croire, et ce qui devait arriver arriva. Malgré une vibration issue de l’arbre de transmission, la stratégie de course élaborée par le chef d’équipe Robin Mc Cluskey fit en sorte que J-F se retrouva 3e juste derrière son frère Louis-Philippe pour la dernière portion de la course. Le pneu avant droit à l’agonie forçat alors J-F à rendre un peu la main et à se retrouver 5e au final après cette course d’anthologie pour toute l’équipe. Les bas en course sont terriblement bas, mais les hauts vécus par l’équipe et les fidèles amateurs de la 04 sont extraordinaires.

Alex Tagliani – 6e en course, 6e au titre 2017 avec 70 points

Qualifié cinquième, Alex Tagliani se battait dans le groupe de tête, surtout contre Donald Theetge, son compagnon d’équipe. Il a pu maintenir sa voiture dans le Top-5 et se sentait capable de jouer pour la victoire avant un incident à 32 tours de la fin. Les dommages encourus ont alors forcé Alex à travailler fort pour croiser l’arrivée en 6e place, bien, mais pas ce qu’il visait.

Andrew Ranger – 10e en course, 6e au titre 2017

Qualifié 7e après avoir pu rouler sur la nouvelle piste en début de semaine, Andrew se promettait une course solide, surtout à la fin, avec des réglages bien peaufinés à cet effet. La baisse de température après le coucher du soleil transforma le comportement de sa voiture, la rendant de plus en plus difficile à piloter et à conserver un rythme gagnant.

L’équipe s’appliquait lors des arrêts, sans vraiment y arriver, à trouver les bons réglages pour remonter vers les premiers. Malheureusement, Andrew ne put faire autre que de rester sur son appétit et terminer 10e sur une machine qui promettait tant après la qualification.

DJ Kennington – 17e en course, 7e au titre 2017

Dure journée pour ce vétéran spécialiste des pistes ovales. Qualifié sur la pole, Kennington géra sa course à la perfection, se retrouvant 2e avec quelques 30 tours à compléter. Cayden Lapcevich le poussa alors dans le mur, comme il le fit au dernier tour à Donald Theetge. Selon Kennington et Theetge, entre autres, les officiels de NASCAR ont démontré un manque flagrant de couilles et pas pour la première fois cette année, en ne punissant pas le jeune Lapcevish pour cet écart de conduite.

Brandon White -11e en course, 20e en quatre courses au final

Autre belle course pour ce pilote amateur qui s’amuse à courir en améliorant son pilotage tout en restant bien hors de la ligne idéale lorsque les plus rapides le doublent. On a bien vu son pilotage s’améliorer au fil des quatre courses auxquelles il a participé cette saison. Le chanceux !

Martin Côté – 16e en course et 19e en 5 courses

En voilà un autre qui sait prendre son plaisir sur la piste. Qualifié 19e, il a su ramener la barque en 16e place après quelques difficultés en piste. On espère le revoir en 2018 à parfaire ses connaissances et son pilotage.

Résultats – Jukasa Speedway

Pos départ No Pilote Tours 1 4 76 Cayden Lapcevich 200 2 3 22 Donald Theetge 200 3 20 47 L.P. Dumoulin 200 4 9 74 Kevin Lacroix 200 5 17 4 J.F. Dumoulin 200 6 5 18 Alex Tagliani 200 10 7 27 Andrew Ranger 200 11 14 99 Brandon White 200 16 19 11 Martin Cote * 189 17 1 17 D.J. Kennington 182 20 2 32 Alex Labbe 62

Classement 2017 - NASCAR Pinty’s

Pos Pilote Points Courses Victoires 1 Alex Labbe 542 13 5 2 Kevin Lacroix 526 13 4 3 Cayden Lapcevich 509 13 3 4 L.P. Dumoulin 497 13 0 5 D.J. Kennington 486 13 0 6 Alex Tagliani 477 13 1 7 Andrew Ranger 454 12 0 8 J.F. Dumoulin 451 13 0 11 Donald Theetge * 308 8 0 16 Simon Dion-Viens 170 5 0 18 Marc-Antoine Camirand 148 4 0 19 Martin Cote * 129 5 0 20 Brandon White 118 4 0 26 David Michaud * 91 3 0

DTM à Spielberg (Autriche) – Bruno Spengler 12e et 16e

Qualifié 13e pour les courses du samedi et 10e pour celle du dimanche, Spengler fut mêlé aux incidents de fond de peloton, se retrouvant avec une voiture avariée et forcé à passer aux puits pour réparations, en plus de subir une punition un peu douteuse de la part des officiels. Le pilote de chez nous se retrouva 12e et 16e au drapeau sans grande joie pour lui et son équipe.

Jesse Lazare et Chris – IMSA SportsCar Challenge, Laguna Seca

Après un départ de la première ligne avec Jesse Lazare aux commandes, la McLaren 570S de l’écurie montréalaise MIA a su se tenir dans le Top-3 pendant 3h57min de la course de 4 heures. Un concurrent frappa alors la voiture à deux tours de l’arrivée, alors que Chis Green était au volant, et poussant la McLaren 570S hors piste et vers la 7e place au drapeau quadrillé, un résultat injuste s’il en est un.

Raphaël Lessard au Deep South Cranes 125 à Pensacola (FL)

La journée de travail du jeune Beauceron n’aura pas été aussi longue que prévu à Pensacola, alors que Lessard n’a réalisé que 27 tours sur les 125 prévus sur l’ovale du Five Flags Speedway. Pénalisé d’un tour de qualification pour garde au sol trop basse, Raphaël du prendre le départ de la 19e place après son unique tour de qualification.

Raphaël Lessard a ensuite frappé le mur à la suite d’un bris d’un roulement à l’avant droit. Un petit 27 tours de piste et dans le mur ! De quoi frustrer les plus philosophes : « Je suis très déçue de ma soirée, ce n’est pas du tout ce que j’avais envisagé comme résultat. Par contre, ça ne sert à rien de trop y penser, nos deux courses importantes sont à venir et la voiture sera prête pour les deux épreuves de 400 tours, » a déclaré Lessard.