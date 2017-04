AP Sportcom

L’équipe de Karol-Ann Canuel (Boels Dolmans) a remporté l’Amstel Gold Race, compétition du World Tour féminin, dimanche, à Maastricht, aux Pays-Bas. La Néerlandaise Anna Van Der Breggen a terminé en tête alors que la Britannique Elizabewth Deignan a pris la deuxième place.

Van Der Breggen a franchi la ligne d’arrivée de cette course de 121 kilomètres avec une avance de 55 secondes sur sa coéquipière. Deignan a fini la course au sprint aux côtés de trois autres cyclistes. La Néerlandaise Amy Pieters, de la formation Boels Dolmans, a aussi conclu parmi les dix premières avec une septième place.

« Le but était qu'Anna puisse terminer en solo. C'est vraiment cool que ça ait fonctionné! On est toutes vraiment contentes. Nous avons vraiment une belle saison. Nous avons eu un peu de malchance avec des blessures et des filles malades au début, mais nous sommes un groupe fort qui travaille bien ensemble. Je crois que les résultats d'aujourd'hui parlent d'eux-mêmes », a commenté la Québécoise.

La Gatinoise Canuel pointe en 16e place à 1 minute 51 secondes de la gagnante dans un peloton de 12 coureuses.

« Je suis quand même contente. Je termine dans le deuxième groupe. J'aurais aimé pouvoir faire mieux, mais il reste que la victoire et la deuxième place sont ce qui est important, a-t-elle ajouté. Je crois que les sensations vont être meilleures plus tard cette semaine avec la Flèche wallonne mercredi et Liège-Bastogne-Liège dimanche. »

Le parcours comprenait 17 montées et quelques sections plus techniques qui n’ont pas embêté l’équipe de Boels Dolmans. « Ce n’était pas trop pire. Il faisait peut-être 12 degrés Celsius. Nous avons été chanceuses de ne pas avoir de pluie », a conclu Karol-Ann Canuel.

Les Canadiennes Alison Jackson (BePink) et Leah Kirchmann (Sunweb) ont respectivement pris les 23e et 48e rangs.

Quatrième victoire pour Philippe Gilbert

Le Belge Philippe Gilbert a poursuivi sa réémergence dimanche en remportant un duel au sprint final, en route vers sa quatrième victoire en carrière à la ClassiqueAmstel Gold.

L'ex-champion du monde âgé de 34 ans, qui a aussi gagné le Tour des Flandres plus tôt ce mois-ci, a lancé une attaque dans les derniers mètres pour rattraper l'ex-vainqueur de cette épreuve, Michal Kwiatkowski.

Michael Albasini a remporté le sprint pour la troisième place.

Alors qu'il restait 19 km à compléter, Kwiatkowski a mené un peloton de sept coureurs qui s'apprêtait à négocier le troisième et dernier col majeur de l'épreuve, avec un coussin de 30 secondes sur ses poursuivants.

Les sept coureurs ont travaillé ensemble et résisté à la remontée du peloton, même si Jose Joaquin Rojas n'a jamais pris la tête du groupe. Kwiatkowski a cependant tenté une manoeuvre individuelle au col de Bemelerberg, le dernier des 35 qui ont ponctué le parcours, avec 5,5 km à compléter. Gilbert a riposté, et le duo est demeuré uni jusqu'au fil d'arrivée, franchi en premier par le Belge.