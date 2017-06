AFP

LONDRES, Royaume-Uni - Le triple vainqueur du Tour de France Chris Froome a assuré n'avoir jamais pris le corticoïde triamcinolone, ni avoir constaté sa « circulation libre » au sein de l'équipe Sky visée par une enquête au Royaume-Uni, notamment sur l'usage des autorisations à usage thérapeutique (AUT).

Son ancien coéquipier, Bradley Wiggins, vainqueur du Tour 2012 et quintuple champion olympique, s'était défendu mi-septembre des accusations de dopage. Il avait expliqué avoir bénéficié d'une AUT pour prendre en injection du triamcinolone afin de traiter son asthme avant trois courses majeures (Tours 2011 et 2012 et Giro 2013).

« Je ne peux que parler de mon expérience dans l'équipe à ce moment-là. On ne m'a jamais proposé de triamcinolone au sein de l'équipe », a assuré Froome dans une interview publiée vendredi dans le Guardian.

« Je n'ai jamais constaté que le triamcinolone était en circulation libre, comme cela a pu être suggéré », a-t-il ajouté.

Le journal lui a ensuite demandé s'il avait déjà pris du triamcinolone, le Britannique a simplement répondu « non ».

L'équipe Sky avait nié tout acte répréhensible après la révélation en mars que 55 doses du corticoïde avaient été commandées entre 2010 et 2013, sans que toutes ces doses soient traçables. « Une petite proportion a été administrée à nos cyclistes », s'était défendu l'équipe en mars.

L'équipe Sky, victorieuse de quatre des cinq derniers Tours de France, fait actuellement l'objet d'une enquête de l'agence antidopage britannique (UKAD) sur le dossier Wiggins.

Froome a lui aussi bénéficié de deux AUT en 2013 et 2014 pour une injection de prednisolone, un anti-inflammatoire stéroïdien indiqué notamment dans les cas d'allergies. Celle de 2014 a eu lieu juste avant sa victoire dans le Tour de Romandie.

Par ailleurs, le cycliste de 32 ans, en fin de contrat à la fin 2018, a réaffirmé son souhait de continuer avec la Sky. « Nous discutons d'une prolongation », a-t-il expliqué à l'agence britannique PA. « Je suis heureux dans l'équipe et je n'ai aucun projet d'aller ailleurs. Pour moi, la Sky c'est la maison. »