Sportcom

MONTRÉAL – Les Québécois Hugo Barrette et Patrice St-Louis-Pivin ainsi que l’Albertain Stefan Ritter ont pris le 15e rang du sprint par équipe aux Championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont débuté à Hong Kong, mercredi.

Le parcours des trois cyclistes s’est arrêté en qualifications quand ils ont obtenu le 15e temps des 16 formations en lice. Auteurs d’un chrono de 45,772 s, ils n’ont pu obtenir l’un des huit laissez-passer pour le premier tour.

En grande finale, la Nouvelle-Zélande s’est imposée sur les Pays-Bas pour être couronnée championne du monde. La France a pour sa part remporté la petite finale contre la Pologne afin de mettre la main sur la médaille de bronze.

L’Albertaine Kate O’Brien et l’Ontarienne Amelia Walsh ont signé la meilleure performance canadienne de la journée en prenant le cinquième rang du sprint par équipe. Jasmin Duhering, de Vancouver, a quant à elle fini sixième de la course scratch.

Également en action à la poursuite par équipe, Duehring, les Britanno-Colombiennes Stephanie Roorda et Laura Brown et l’Ontarienne Annie Foreman-Mackay ont pris le troisième rang des qualifications et se sont qualifiées pour le premier tour qui sera disputé jeudi. La Montréalaise Kirsti Lay, aussi à Hong Kong pour les mondiaux, pourrait se joindre au quatuor pour les prochaines rondes.

Les Championnats du monde de cyclisme sur piste se poursuivront jusqu’à dimanche.