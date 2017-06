Sportcom

Le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), a remporté au sprint la huitième étape du Tour de Suisse, samedi, à Schaffhouse. Au terme de la course de 100 kilomètres, il a devancé les Italiens Sacha Modolo (UAE Team Emirates) et Matteo Trentin (Quick-Step Floors). Michael Woods (Cannondale-Drapac) est 28e et Hugo Houle (AG2R La Mondiale) 82e.

Le parcours était sous forme de circuit avec une montée assez à-pic qui a donné du fil à retordre à plusieurs concurrents.

« C’était difficile et il y avait beaucoup de changements de rythme. C’est certain qu’après un gros huit jours de course, nous sommes un peu plus fatigués, a confié Hugo Houle. C’est épuisant physiquement parce qu’il fallait toujours être devant le peloton puisque c’est plus sécuritaire pour les chutes pour protéger nos deux leaders. Il y a une échappée de quatre coureurs qui est partie rapidement et ç’a évité que ça bagarre dur. »

Woods, de Gatineau, et Houle, de Sainte-Perpétue, ont fini dans le même temps que Sagan, tout comme 125 autres coureurs. Le meilleur résultat de l’AG2R La Mondiale a été obtenu par le Belge Jan Bakelants avec une 32e place alors que, du côté de Cannondale-Drapac, le Néo-Zélandais Patrick Bevin est 24e.

« Au dernier tour, ils ont décidé de neutraliser le classement général, donc tu ne pouvais plus perdre de temps même si tu n’étais plus dans le peloton principal, a ajouté Houle. Ç’a permis à nos leaders de ne pas avoir de stress et de suivre les gars qui voulaient jouer le sprint final. Il y a eu plein de cassures dans le dernier tour et j’ai suivi le groupe. »

Au classement général, le Slovène Simon Spilak (Katusha-Alpecin) a conservé son avance de 52 secondes sur l’Italien Damiano Caruso (BMC) et de 1 minute 5 secondes sur le Néerlandais Steven Kruijswijk (LottoNI-Jumbo). L’Italien Domenico Pozzovivo (+2 minutes 28 secondes), membre de l’AG2R La Mondiale, pointe au quatrième rang.

Les classements des Québécois Woods (+22 minutes 45 secondes) et Houle (+45 minutes 12 secondes) sont restés les mêmes et ils sont respectivement 26e et 45e. Antoine Duchesne (Direct Energie) a abandonné l’événement vendredi en raison d’une gastro et de la fièvre.

Le Tour de Suisse se terminera dimanche avec la neuvième étape, un contre-la-montre de 28,6 kilomètres à Schaffhouse.

« Ça va être une belle opportunité pour moi, en espérant qu’il me reste suffisamment d’énergie pour faire un bon chrono et finir le Tour de Suisse en beauté. Jusqu’ici, ç’a bien été! », a conclu Hugo Houle.